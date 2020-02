Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Montag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: 40 Jahre „Traumzauberbaum“ – die Jubiläumstournee des Lakomy-Ensembles macht auch in Mittelsachsen Station – und zwar mit einer Doppelvorstellung jeweils um 14 und um 17 Uhr am Samstag, 22. Februar, im Theater Döbeln und am Sonntag, 23. Februar, im Theater Freiberg. Karten gibt es an der jeweiligen Theaterkasse.

Hartha: Der neue Hort an der Pestalozzi-Schule öffnet am Mittwoch, 19. Februar, ab 15 Uhr für die aktuellen Hortkinder seine Türen. Dann können die neuen Räumlichkeiten besucht werden. In der kommenden Woche sind dann die neuen Hortkinder an der Reihe: Am Mittwoch, dem 26. Februar ist ab 17 Uhr dort ein Tag der offenen Tür geplant. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Hartha: Das Ordnungsamt der Stadt Hartha sucht Zeugen, die am Montag zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr an der Harthaer Nordstraße und Ecke Karl-Marx-Straße unterwegs waren. Dort wurden in dieser Zeit das Geländer beschädigt. Drei Stangen sowie zwei Poller sind kaputt. Wer Rückmeldungen zum Verursacher hat, meldet sich bitte beim Ordnungsamt der Stadt.

Leisnig: Die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs aus Leisnig trifft sich am Mittwoch, 4. März, um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Pennymarktes in Leisnig. Von dort geht es gemeinsam zum Obermarkt nach Waldheim. Dort sollten alle bis 14.20 Uhr angekommen sein. Wer sich noch nicht bei Frau Heidelinde Haupt eingetragen hat, kann das bis zum 25. Februar bei ihr unter 03431/612804 melden.

Von DAZ