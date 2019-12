Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mittelsachsen: Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 tritt für das Gebiet des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) der neue Jahresfahrplan 2019/2020 in Kraft. Dabei gibt es Neuerungen im Bus- und Bahnbetrieb. Neue Fahrplanbücher sind ab 6. Dezember an den gewohnten Stellen erhältlich – in Döbeln zum Beispiel im Servicepunkt am Busbahnhof. Sie kosten zwei Euro. Die Fahrpläne sind bereits im Internet in der Elektronischen Fahrplanauskunft abrufbar.

Mittelsachsen: Neue Verträge zum Rettungsdienst schließt der Landkreis mit Leistungserbringern per 1. Februar 2020. Für die Ausschreibung war der Landkreis in sechs Lose aufgeteilt worden. In drei Losen ist das Vergabeverfahren abgeschlossen. Der Kreisverband Döbeln-Hainichen des DRK erhielt den Zuschlag für das Los 6 mit den Wachen in Naußlitz, Döbeln und Leisnig sowie für das Los 2 mit den Wachen in Mittweida, Hainichen und Frankenberg. Dort ändert sich nichts. Einen Wechsel gibt es für die Wachen in Rochlitz, Penig und Geringswalde (Los 1). Den Zuschlag erhielt die Johanniter Unfallhilfe. Derzeit ist der DRK-Kreisverband Rochlitz Leistungserbringer. Für die anderen drei Lose läuft das Vergabeverfahren noch.

Mittelsachsen: Das Büro des mittelsächsischen Europaabgeordneten Dr. Peter Jahr ( CDU) vermittelt einem Abiturienten oder einer Abiturientin ein einjähriges Studium im Herzen der USA am Ellsworth Community College in Iowa Falls. Das ausgeschriebene Studium dauert zwei Semester (Ende August bis Ende Mai) und endet mit einem Diplom. Der Absolvent erhält ein Zertifikat über die belegten Kurse. Die Unterbringung erfolgt im Wohnheim oder bei Gastfamilien in Campusnähe. Die Kosten für Flug, Unterkunft, Verpflegung sowie die Gebühren für das College belaufen sich auf zirka 15.000 Euro, wobei ein Drittel davon vom Bewerber zu finanzieren ist. Weitere Informationen finden Sie hier.

Traditionell bäckt der Lionsclub Döbeln in der Vorweihnachtszeit mit Förderschülern der Region Plätzchen und erfüllt den Kindern Weihnachtswünsche. Während die Plätzchen im Ofen der Bäckerei Körner in Großweitzschen fertig wurden, gab es eine Vesper mit dem Weihnachtsmann und wurden die Kinder aus weniger betuchten Elternhäusern beschert. „Finanziert wurden die Weihnachtswünsche aus den Erlösen der Aktivitäten sowie aus Beiträgen der Clubmitglieder“, so Thorsten Bruß (m.) Vizepräsident des Lionsclubs. Quelle: Thomas Sparrer

Döbeln: Unter dem Motto „Classic Meets Christmas“ leitet der neue Erste Kapellmeister Jörg Pitsch- mann am Sonntag im Döbelner Theater ein Konzert der Mittelsächsischen Philharmonie. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es singen Lisa Schnejdar, Dimitra Kalaitzi-Tilikidou und Johannes Pietzonka. Neben bekannten Melodien von Arcangelo Corelli, Otto Nicolai und Engelbert Humperdinck gibt es auch Weihnachtslieder zum Mitsingen. Eine weitere Aufführung ist am 26. Dezember, um 19 Uhr.

Großweitzschen: Die Ämter der Gemeindeverwaltung Großweitzschen bleiben von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 31. Dezember, geschlossen. Am Donnerstag, 2. Januar 2020, beginnt dann wieder der reguläre Geschäftsbetrieb. Lediglich das Einwohnermeldeamt ist bis einschließlich 3. Januar geschlossen.

Hartha: Die Sternwarte Hartha e. V. hat ihren Veranstaltungsplan für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Unter Prämisse der klaren Sicht auf das Himmelszelt gibt es wieder Vorträge und Veranstaltungen für Groß und Klein. Die lassen alle Besucher aber nicht immer nur in die unbekannte Weite des Weltalls gleiten, sondern zeigen auch, was sich unmittelbar über ihnen am Harthaer Himmel abspielt. Mehr Infos und das Programm sind auf der Homepage der Sternwarte zu finden. Am Freitag startet um 18 Uhr der Film „Flappi – Die kleine Fledermaus sucht ihr Sternbild“. Die möchte mehr über die Sterne erfahren und macht sich selber auf den Weg zu einer Sternwarte, um ein neues Sternenbild zu suchen: die Fledermaus. Der Film eignet sich für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Nach dem Film gibt es eine Besichtigung der Sternwarte und wie immer, bei entsprechenden Wetter, auch die Möglichkeit, den Himmel über Hartha zu beobachten. Ab 19 Uhr gehts dann um die Raumstation ISS – wie man dort lebt und forscht. Dann folgt auch für die Erwachsenen der Beobachtungsabend mit Spiegelteleskop und Refraktor.

Leisnig/ Clennen: Am Dienstag, 10. Dezember, sind Seniorinnen und Senioren aus der Stadt und den Dörfern von Leisnig ab 14 Uhr zur Weihnachtsfeier in der Sporthalle in Clennen willkommen. Die Stadtverwaltung lädt ein. Die Sittener Grundschüler führen ein Märchenstück auf. Eine Tasse sollte jeder Gast mitbringen.

Ostrau: Die nächste Sprechstunde von Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) findet am Samstag, 7. Dezember, von 9 bis 12 Uhr im Rathaus, Karl-Marx-Straße 8, in Ostrau statt. Wer noch einen Termin möchte, sollte sich im Sekretariat des Bürgermeisters unter Telefon 034324/20 90 anmelden.

Roßwein: Am Samstag ab 19 Uhr kann in der Grünen Aue getanzt werden – zu Musik von Andis Disko. Organisiert wird der Generationentanz durch Mitstreiter des Bürgerhauses. Der Eintritt kostet 3 Euro. Es gibt eine kleine Abendkarte.

Roßwein: Die 12. Runde der 27. Roßweiner Skatmeisterschaft in der Grünen Aue wird am Freitag ausgespielt. Bei einem Startgeld von 10 Euro werden zwei Serien zu je 48 Spielen ausgetragen. Beginn ist wie immer um 18 Uhr. Im Grand Ouvert Jackpot sind 900 Euro, zu gewinnen sind diese in 150-Euro-Stücken.

Waldheim: Zur Führung „Sind die Lichter angezündet“ lädt das Waldheimer Stadt- und Museumshaus am Samstag. Die Gäste erwartet eine kleine Weihnachtsgeschichte „mal anders“ und bekommen dazu einen Becher heißen Würzwein nach altem Rezept serviert. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro.

Von DAZ