Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Jules Massenets Märchenoper „Cendrillon“ (Aschenputtel) steht am Sonntag um 17 Uhr noch mal auf dem Döbelner Spielplan. Die Grundzüge des Märchens sind bekannt. Zumeist wählt der Prinz das arme Aschenputtel zur Braut, weil sie die Allerschönste ist und alle anderen Heiratskandidatinnen in den Schatten stellt. Diese Inszenierung stellt aber die Frage, was eigentlich „schön“ bedeutet und ob nicht innere Werte viel wichtiger sind. Der Komponist Jules Massenet hat Ende des 19. Jahrhunderts aus „Aschenputtel“ eine große Oper mit anspruchsvollen Gesangspartien gemacht Die Aufführung wendet sich in erster Linie an Erwachsene. Glanzvoller Orchesterklang und gemeinsames Singen vereinen sich am Samstag, 19.30 Uhr, bei „Classics meets Christmas“ im Döbelner Theater. Damit wollen Musiker der Mittelsächsischen Philharmonie auf die Adventszeit einstimmen.

600 Kinder aus Kindereinrichtungen des Landkreises sahen in der vergangenen Woche das diesjährige Weihnachtsstück der Erzieherauszubildenden des dritten Ausbildungsjahres am Beruflichen Schulzentrum Döbeln-Mittweida. Seit Montag bevölkerten jeden Morgen um 9.15 Uhr Steppkes der verschiedenen Kindergärten die Turnhalle des Berufsschulzentrums in der Friedrichstraße. Dieses Mal zeigen die künftigen Erzieher das Stück „Affentanz und Urwaldzauber“. Ein halbes Schuljahr lang haben die angehenden Erzieherinnen und Erzieher an dem Stück geschrieben, Kulissen und Requisiten hergestellt und die Rollen einstudiert. Das Ganze gehört auch zum Lehrplan. Quelle: Sven Bartsch

Hartha: Der Termin steht schon eine Weile, nun ist er da: Am kommenden Donnerstag findet die letzte Stadtratssitzung des Jahres 2019 statt. Beginn ist um 19 Uhr um großen Rathaussaal der Stadt. Wie immer wird es auch einen öffentlichen Teil und eine Bürgersprechstunde geben, in der Belange und Fragen gestellt werden können.

Leisnig: Das Leisniger Tierheim feiert natürlich auch die Weihnachtszeit. Sie stellen dabei allerdings die Frage des Lebens: „Was tust du für andere?“ Mit diesem Motto lädt sie am Samstag ins Leisniger Tierheim ein, um bei vegetarischen Gerichten und ausreichend Getränken die Gemeinschaft zu feiern. Beginn ist um 13 Uhr.

Leisnig: Am Freitag beginnt der Leisniger Weihnachtsmarkt. Mit viel musikalischer Untermalung und zahlreichen Attraktionen wird ordentlich Weihnachtsstimmung verbreitet. Aber auch im Leisniger Ortsteil Tragnitz wird die besinnliche Zeit nun eingeläutet. Dort findet am Sonntag in der St.-Pankratius-Kirche die passende Veranstaltung statt. In dem über 600 Jahre alten Kirchenstandort wird eingeladen zum vorweihnachtlichen Singen und Musizieren. Das Thema der Veranstaltung „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ wird natürlich auch zum Mitsingen eingeladen. Hauptsächliche musikalische Gestaltung gibt es von der Kantorei der St.-Pankratius-Kirche und dem Flötenkreis. Sie lassen adventliche und weihnachtliche Lieder in den alten Hallen der Kirche erklingen. Unter anderem von M. Praetorius, F. Nagler und W.C. Briege. Los geht es um 14.30 Uhr.

Lüttewitz: Zum 5. Petersberger Weihnachtsmarkt lädt der Kindergarten Zwergenland und die Dorfgemeinschaft am Samstag ab 14 Uhr ein. Im Hof Hönicke und in der Dorfgasse von Petersberg gibt es ein weihnachtliches Kinderprogramm, Besuche des Weihnachtsmannes, Budenzauber mit Handwerkermarkt, Bastelstraße und Basar sowie weihnachtliche Köstlichkeiten.

Roßwein: Insgesamt 911 Euro sind seit dem Weihnachtsmarktwochenende in Roßwein für die Grafe-Stiftung der Stadt zusammengekommen. Viele Besucher kauften zum Weihnachtsmarkt die Lose am Ratzrad, für das viele Sponsoren Preise zur Verfügung gestellt hatten. 763 Euro betrug der Erlös aus dieser Aktion, die zum sechsten Mal stattfand. Die restliche Summe kam zur Seniorenweihnachtsfeier der Stadt zusammen.

Steina: Die Weihnachtsfeier der Harthaer Gemeinde Steina kann in diesem Jahr nicht mehr in der Gaststätte Merkur stattfinden. Deshalb findet die Seniorenweihnachtsfeier am Mittwoch, den 11. Dezember ab 14:00 Uhr, in der Heimatstube bei Jörg Kutscher in Saalbach statt. Um Anmeldung bei Ortsvorsteherin Carin Lau wird gebeten.

Von DAZ