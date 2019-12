Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Großweitzschen: Einwohnermeldeamt, Bürgerbüro und Wohnungsverwaltung in Großweitzschen bleiben vom Dienstag, 10. Dezember, ab 12 Uhr, bis einschließlich 17. Dezember, 18 Uhr, geschlossen. Grund dafür sind notwendige Boden- und Malerarbeiten. Nur dringende und unaufschiebbare Personalausweis- und Reisepassanträge können in dieser Zeit im Einwohnermeldeamt der Gemeindeverwaltung Ostrau gestellt werden.

Hartha: Die Harthaer spenden gerne. Das war jedenfalls der Stand der letzten DRK-Blutspendeaktion. Jetzt gehts weiter. Der Haema-Blutspendetermin steht an. Dieses Mal gehts in die Hartharena an der Döbelner Straße 55. Am kommenden Montag, dem 16. Dezember kann dort in der Zeit von 14 bis 18 Uhr Blut gespendet werden. Geleitet wird das ganze vom Haema-Blutspendeteam aus Dresden. Weitere Termine zum Blut spenden sind dann erst im nächsten Jahr.

Lüttewitz/ Zschaitz: Eigentlich lädt die Kindertagesstätte „Waldspatzen“ immer am letzten Montag im Monat interessierte Eltern und ihren Nachwuchs zur Krabbelgruppe in die Einrichtung ein. Im Dezember findet dieses Treffen allerdings nicht statt, informiert die Kindertagesstätte. Der nächste Termin ist demnach erst im neuen Jahr vorgesehen. In der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr kann am Montag, 27. Januar, gekrabbelt werden.

Roßwein: Dieter Syska aus Frankenberg hat die 12. Runde der 27. Roßweiner Skatmeisterschaft mit 2.887 Punkten gewonnen, Zweiter wurde Roland Hermann aus Niederau mit 2.636 Punkten vor Jürgen Lehmann aus Brösen mit 2.511 Punkten. Insgesamt 46 Skatfreunde kämpften in diesem Jahr in der Grünen Aue um die Punkte. Die 28. Skatmeisterschaft startet kurz nach dem Jahreswechsel mit dem ersten Spieltag am Freitag, 3. Januar. Der Jahresabschluss 2019 mit Auszeichnung wird am 11. Januar, 14 Uhr gefeiert.

Zschaitz: Nur noch wenige Restkarten gibt es für die traditionelle Silvesterparty im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz. Die Sause beginnt um 18 Uhr. Mit dabei ist mit Hans Zorn ein DJ aus Döbeln. Das Schmausen am Buffet ist im Preis von 35 Euro inbegriffen. Gastwirt Adalbert Jentzsch nimmt letzte Reservierungen unter Telefon 034324/21 067 entgegen.

Zschaitz: Immer öfter pfeifen Lkw durch die kleinen Ortschaften der Gemeinde Zschaitz-Ottewig. Ein Bürger wandte sich mit seinen Bedenken an die Gemeinderäte. Ihm sei das zuletzt vor allem im Kreuzungsbereich der Straßen Am Burgberg, Am Doktorberg und Mühlweg aufgefallen. Den Eindruck hat auch Ratsmitglied Axel Schüller (Freie Wähler). Er wohnt selbst in der Gegend und bemerkte die gestiegene Anzahl der großen Fahrzeuge. „Das ist merklich mehr geworden“, sagte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Eine Erklärung dafür könne die saisonale Rübenzeit sein. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde sollten an der Stelle eingeführt werden, appelliert der Bürger an die Gemeindeverwaltung. Die ist in dem Fall aber machtlos, handelt es sich hierbei doch um eine Kreisstraße, die in Verantwortung des Landkreises Mittelsachsen liegt. Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) versprach, den Sachverhalt an die entsprechende Stelle weiterzuleiten.

