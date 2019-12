Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Der Stadtrat befasst sich auf seiner öffentlichen Ratssitzung am Donnerstag, ab 17 Uhr im Rathaussaal, unter anderem mit den Plänen für das neue Eigenheimgebiet auf dem Zuckerfabrikgelände und mit der Bedarfsplanung der Kindereinrichtungen.

Döbeln: An jedem Adventssonntag bietet das Mittelsächsische Theater in diesem Jahr eine Lesung unter dem Motto „ Weihnachten in aller Welt“ an. Den Auftakt im Döbelner TiB machen am 3. Advent, um 16 Uhr, Tonja Gold und Martin Ennulat.

Leisnig: Am Samstag erklingen ab 16.30 Uhr in der Leisniger St.-Matthäi-Kirche Advents- und Weihnachtslieder im Kerzenschein. Es musizieren die Kantorei und der Posaunenchor Leisnig und auch die Zuhörer sind eingeladen, bei bekannten Melodien mitzusingen. Die festlichen und vertrauten Weisen laden ein zu einer Stunde der Ruhe und Besinnlichkeit. Der Eintritt ist frei. Am Silvestertag beginnt 16 Uhr ein festliches Konzert in der St.-Matthäi-Kirche mit Werken von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Karten dafür sind ab sofort im Pfarramt an der Colditzer Straße sowie im Gästeamt beziehungsweise der Bibliothek erhältlich.

Nossen: Am 22. Dezember, um 15 Uhr nimmt das Wandertheater Schwalbe im Schloss Nossen Kinder und Junggebliebene mit in die Welt der Märchen. Die Geschichte „Vom Frieder und dem Katherlieschen“ handelt von fleißiger Arbeit, einer Räuberjagd und einem klugen Ende. Mit viel Witz, Herzlichkeit und auf zwei Holzleitern inszeniert das Schauspielerduo ein weniger bekanntes Märchen der Brüder Grimm. Geeignet für Kinder ab 5 Jahren. Anmeldung ist erbeten unter Telefon 035242/50435.

Zschaitz: In einem Eilverfahren vergab die Gemeinde Zschaitz-Ottewig die Sanierungsarbeiten am Hohlweg in Lüttewitz. Dort breche unter anderem der Fußweg ab, erklärte Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) zur jüngsten Ratssitzung. Die Arbeiten der etwa 37 Quadratmeter Straßenbelag übernimmt der Dienstleistungs- und Hausmeisterservice von Ingo Löwe aus Zunschwitz. Die Auftragssumme beträgt rund 2.200 Euro.

Von DAZ