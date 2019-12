Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Altenhof: Advents- und Weihnachtsmusik erklingt am zweiten Adventssonntag in der St.-Aegidien-Kirche. Zu dem Konzert mit gemeinsamem Beisammensein wird für den Nachmittag um 14.30 Uhr eingeladen.

Döbeln: Das 3. Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie bietet am Freitagabend um 20 Uhr im Theater Döbeln die Gelegenheit, dem Winter in Richtung Südfrankreich und Spanien zu entfliehen. Die musikalische Leitung unter dem Motto „Olé und Salut“ hat GMD Raoul Grüneis. Der international gefragte, aus einer bekannten Musikerfamilie stammende Geiger Nicolas Koeckert interpretiert Édouard Lalos „Symphonie espagnole“. Auch Manuel de Fallas Ballettmusik „Der Dreispitz“ gehört zum Programm des Abends, wie auch Paul Dukas Sinfonie in C-Dur. Mit hinreißendem Schwung rundet dieses farbenprächtige Werk den Konzertabend ab.

Döbeln: Zum Adventssingen lädt für Samstag, um 17 Uhr, die Evangeliums-Christen-Brüdergemeinde in Döbeln in die Jacobikirche ein. Lieder und Textbeiträge sollen auf den Ursprung von Weihnachten hinweisen und auf die Weihnachtstage einstimmen. Der Eintritt ist frei. Anschließend gibt es einen gemeinsamen Ausklang bei Kaffee und Kuchen.

Einen richtig guten Grund zum Feiern hatten Ursula (84) und Hans-Günther Wustmann (85) aus Ostrau am Mittwochabend. Seit 65 Jahren sind die beiden verheiratet. Der große Tag war am 11. Dezember 1954. Damals feierten die Eltern von Hans-Günther Wustmann Silberhochzeit. Die Feierlichkeit wurde gleich genutzt und das junge Glück vermählt. Ostraus damaliger Bürgermeister Kurt Stelzig traute die Eheleute Wustmann. Kennen gelernt haben sich die Beiden bei einem großen Familientreffen in Ostrau. Sie stammt ursprünglich aus Ostpreußen, er war schon immer in Sachsen beheimatet. Wie die Eheleute es geschafft haben, so lange miteinander glücklich zu sein? Sie gehen bis heute gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen des Lebens. Quelle: Sven Bartsch

Leisnig/Klosterbuch: Derzeit wird in und um Leisnig zum lebendigen Adventskalender eingeladen. Das 13. symbolische Türchen am Freitag soll sich im Kloster Buch öffnen. Dorthin ist eingeladen, wer sich bei einer Sonderführung in die Welt der Zisterziensermönche entführen lassen möchte. Am Sonnabend ist die nächste Station die Advents- und Weihnachtsmusik 16.30 Uhr in Leisnigs S. Matthäi-Kirche.

Noschkowitz: Am Samstag findet im Noschkowitzer Wald ein kleiner, gemütlicher Weihnachtsmarkt statt. Los geht es um 16 Uhr – mit Glühwein und Bratwurst.

Rittmitz/Noschkowitz: Harry Plato und Heiko Ramm wurden zur jüngsten Gemeinderatssitzung ganz offiziell in ihrer Arbeit der vergangenen Jahre bestätigt. Die beiden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurden erneut zu den Ortswehrleitern ihrer Wehren ernannt. Heiko Ramm bleibt demnach Chef der Rittmitzer Wehr. Zu seinem Stellvertreter wurde Henry Litzke gewählt. In der Ortswehr Noschkowitz behält Harry Plato das Ruder in der Hand. Er wird vertreten von Günther Wagner. Die vier Kameraden wurden jeweils einstimmig gewählt. Bereits im Vorfeld der Wahl erklärten sich die vier Männer bereit, die jeweiligen Posten zu übernehmen. In einer offenen Wahl wurden sie schließlich auch von ihren Kameraden dazu befähigt. Von der Gemeindeverwaltung bekamen die Feuerwehrmänner eine Urkunde und Blumen.

Zschaitz/ Ostrau: Am Dienstag berichteten wir von der Suche des Zschaitzer Frauenvereins nach einem neuen Domizil. Dabei hat sich ein Fehler eingeschlichen: Die Bauernstube in Ostrau hat montags geöffnet und nicht wie berichtet geschlossen. Damit kommt die Gaststätte für Vorsitzende Ute Friedrich zumindest für die Veranstaltung zum Jahresabschluss mit anschließender Weihnachtsfeier im kommenden Jahr in Frage. „Da wollen wir es uns mal gut gehen lassen, statt uns selber zu bewirten“, so die Vereinsvorsitzende.

Von DAZ