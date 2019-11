Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mittelsachsen: Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistages Mittelsachsen hat die Anschaffung von vier neuen Notarzteinsatzfahrzeugen, sechs Rettungswagen und sieben Krankentransportwagen im Gesamtwert von 1,3 Millionen Euro abgesegnet. Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für abgeschriebene Fahrzeuge mit hoher erbrachter Laufleistung. Die Rettungswache in Döbeln soll zwei und die Rettungswache in Leisnig ein neues Fahrzeug erhalten.

Mittelsachsen: Im Zusammenhang mit der geplanten Schließung von 16 Filialen der Sparkasse Mittelsachsen ( Altkreise Mittweida und Freiberg) – unter anderem in Marbach – fordert die SPD die Sparkassenführung auf, die Pläne zu überdenken und mit den betroffenen Kommunen Kompromisse zu suchen. SPD-Kreis-Chef Henning Homann: „Gleichzeitig erwarten wir, dass der Vorstand der Sparkasse Mittelsachsen bei notwendigen Einsparungen bei sich selbst beginnt. Wir schlagen vor, den Vorstand von drei auf zwei Personen zu verkleinern.“ Die SPD-Kreistagsfraktion habe beantragt, das Thema in der nächsten Kreistagssitzung zu behandeln.

Döbeln: Zum 28. Mal heißt am Samstag wieder „ Döbeln tanzt!“. 21 Vereine und Institutionen mit 61 Gruppen und mehr als 650 Tänzerinnen und Tänzern treten beim Döbelner Tanzfest in der Stadtsporthalle um die begehrten Pokale an. Die erste Veranstaltung für die Kindertanzgruppen beginnt um 9 Uhr und geht bis etwa 13 Uhr. Hier gibt es dieses Jahr wieder einen deutlichen Zuwachs. Die zweite Veranstaltung mit den größeren Teilnehmern geht von 15 bis etwa 20 Uhr. Karten gibt es heute noch in der Stadtinformation.

Döbeln: Der Gärtitzer Weg in Döbeln muss vom bis 19. November auf Höhe des Grundstückes Nummer 14 voll gesperrt werden. Das teilte das Ordnungsamt der Stadtverwaltung mit. In dem Straßenabschnitt wird an der Trinkwasserleitung gearbeitet.

Die Diakonie-Sozialstation Döbeln mit Leiterin Kerstin Georgi (m.) hat ab sofort in der Unnaer Straße 20B im Wohnpark der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt ihre neues Zuhause. Mit dem monatlichen Kaffeenachmittag wurde am Mittwoch der Umzug mit zahlreichen Besuchern gefeiert. Bisher starteten die 15 Pflegerinnen des Pflegedienstes der Diakonie vom Sitz der Diakonie Döbeln in der Otto-Johnsen-Straße zu den rund 65 pflegebedürftigen Patienten in der Region. Mit dem Umzug verbessern sich die Mitarbeiterinnen nicht nur räumlich. Auch die Fahrzeuge haben vor dem Wohngebäude genügend Platz. Die Sozialräume für die Diakonie Pflegekräfte grenzen an die Begegnungsstätte der WGF neben den Kaffeenachmittagen der Diakonie an jedem zweiten Mittwoch im Monat, gibt es hier wöchentlich Seniorentreffs der WGF, Treffs der WGF-Handarbeitsgruppe oder der Rheumaliga. Quelle: Sven Bartsch

Hartha: Die Ortsverbindung zwischen Wallbach und Hartha ist aktuell eine Einbahnstraße. Das Bauamt teilt mit, die Zuständigkeit zur Bankettherrichtung sei derzeit nicht geklärt. Um dennoch die Straße im Winter sicher zu halten, ist die Straße deshalb nur noch aus Richtung Hartha befahrbar.

Rosswein: Juni 1821: Alexander Puschkin, auf dem Weg in die Verbannung, verliert beim euphorischen Bad im wilden Dnjepr bei Zaporoschje, einem langweiligen ukrainischen Nest, seinen wertvollen Türkisring und bekommt starkes Fieber. Neun Monate später gebärt die Wirtin des ihn beherbergenden Gasthauses ein Kind. 31. Dezember 1976, Zaporoschje: Die Familie Katz feiert in großer Runde Silvester. Dort nutzt Möchtegernpoet Josik die Gelegenheit, seine neueste bahnbrechende Entdeckung zu verkünden: Die Familie stammt vom großen russischen Dichter Alexander Puschkin ab! Diesen gerade erschienenen Roman stellen Svetlana Lavochkina und Diana Feuerbach morgen Abend, 19 Uhr in der Stadtbibliothek Roßwein (Poststraße 1) vor. Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projektes „Literaturforum Bibliothek – Autorinnen und Autoren aus Sachsen in sächsischen Bibliotheken“ durchgeführt und aus Fördermitteln des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst finanziert. Der Eintritt ist frei.

Waldheim/ Döbeln: Der Mittwoch war für die Schüler der Förderschule Waldheim ein besonderer Tag. Sie besuchten im Theater Döbeln eine zauberhafte Vorstellung. Der Gestiefelte Kater nahm die Kinder mit auf seine abenteuerliche Reise in das Märchenland. Dabei wäre der Besuch des Theaters in diesem Jahr fast ausgefallen. Denn die Schule hatte kein Geld für den Sonderbus. Aber zum Glück sprang Andreas Schönberg, Geschäftsführer der P & W Bau, ein und bezahlte den Bustransfer. Dafür bedankt sich die Schule ganz herzlich.

Von DAZ