Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Großweitzschen: In ihrer nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 17. Dezember, haben die Ratsmitglieder auch das Thema Breitbandausbau auf dem Tisch. Die Bauleistungen werden vergeben. Außerdem wird über die Erhebung einer monatlichen Servicepauschale in den Kindereinrichtungen beschlossen. Los geht die Sitzung um 19 Uhr in der „Muldentalklause“ in Westewitz.

Grünlichtenberg: Über die Hilfstransporte des Vereins Communitas nach Litauen und in die Ukraine berichtet Projektleiter Thomas Kretschmann am nächsten Donnerstagabend um 19.30 Uhr in der Grünlichtenberger Kirche. Seit vielen Jahren unterstützt die Kirchgemeinde die Hilfslieferungen mit Geld- und Sachspenden. Wie die Spenden gesammelt und für den Transport vorbereitet werden, in welcher Weise die Verteilung in Litauen und die Ukraine abläuft und weshalb die Aktionen nach wie vor wichtig sind – all das wird Thomas Kretschmann in Wort und Bild erklären. Der Eintritt zum Lichtbildervortrag ist frei. Es wird jedoch um Spenden gebeten.

Jahna: Am Samstag findet ab 15 Uhr die Seniorenweihnachtsfeier im Vereinshaus in Jahna statt. Veranstaltet wird die Sause vom Dorf- und Heimatverein des Ortes.

Mochau: Die Kirchgemeinde Beicha-Mochau lädt für den 3. Adventssonntag um 15 Uhr ein zum Krippenspiel mit den Mochauer Christenlehrekindern. Das Krippenspiel in der inzwischen sanierten Sommerkirche ist traditionell der Auftakt zum Mochauer Weihnachtsmarkt auf dem Kirchhof.

Noschkowitz/ Schrebitz: Die Ortschaftsräte von Noschkowitz und Schrebitz treffen sich jeweils am Donnerstag, 19. Dezember. In Noschkowitz geht es um 19.30 Uhr in der Feuerwehr Rittmitz los, in Schrebitz startet die Sitzung im Heimatverein bereits um 19 Uhr.

Strocken: Zum großen Weihnachtsliedersingen lädt die Musikschule Mittelsachsen am 3. Advent von 15 bis 16 Uhr in die „Wundervolle Weihnachtswelt“ Strocken ein, um dort gemeinsam zu musizieren. Am Abend schließt die „Wundervolle Weihnachtswelt“ ihre Tore für dieses Jahr, um sie erst im Oktober 2020 erneut zu öffnen.

