Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mittelsachsen: In der vergangenen Woche sind dem Gesundheitsamt des Landratsamtes fünf weitere bestätigte Influenzafälle gemeldet worden. Damit liegen seit Beginn der Saison 2019/2020 lediglich zwölf Grippe-Meldungen vor. Das sind deutlich weniger Fälle, als es Mitte Dezember des vorigen Jahres waren.

Döbeln: In der Sportlerklause auf dem Sportplatz in Neudorf wird am Donnerstag, um 18 Uhr, die letzte Runde um die Clubmeisterschaft des Skatclubes „Grand Hand“ Döbeln ausgespielt. Zuvor überreicht Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) den von ihm gestifteten Pokal an Andreas Behnisch aus Sachsenburg. Zweiter dieser Jahreswertung wurde Werner Lantsch aus Brösen vor Harald Töpke aus Altenhof.

Döbeln: Die Linke plant für Mittwoch, 9 Uhr, eine Vorweihnachtsaktion auf dem Döbelner Obermarkt. Das Motto: „Teilen nicht nur unter dem Tannenbaum“. Unter anderen will die Landtagsabgeordnete und mittelsächsische Kreisvorsitzende Marika Tändler-Walenta auf die „zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft“ aufmerksam machen. Es werden Postkarten und Schoko-Weihnachtsmänner verteilt und Gespräche mit den Bürgern gesucht.

Haßlau: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Haßlau sammeln am Freitag, 20. Dezember, wieder Altpapier. Die alten Zeitungen und Kataloge sollten ab 9 Uhr an den Grundstücken bereitliegen, denn dann beginnt die Sammelaktion. Die Feuerwehrleute sind nicht nur in Haßlau, sondern auch in den umliegenden Orten wie Ossig, Zweinig und Naußlitz unterwegs.

Kriebstein: Die letzte Runde um den Pokal der Bürgermeisterin der Gemeinde Kriebstein im Rahmen des Sigert-Schlimpert-Gedenkturnieres im Skat am vergangenen Donnerstag hat Tino Feldmann aus Döbeln vor Günter Holz aus Penig und Jörg Zocher aus Stein gewonnen. Den Spitzenreiter und damit Gewinner des Pokals konnten sie aber nicht mehr gefährden. Andreas Lehmann aus Gorschmitz ist der Gewinner des Pokals. Zweiter und damit Vizemeister wurde Steffen Thieme aus Döbeln vor Jürgen Harlaß aus Niederhain.

Zur Weihnachtsshow hoben die Tanzperlen des Zschopautals auch ab. Der Kobold Pitti ist einer der Paraderollen von Jörn Hänsel. Und am Samstag durfte er sie in der Waldheimer Stadtsporthalle spielen. Carolin Kirchner hat eine Geschichte um den Kobold geschrieben, die ihn auf eine weite Reise schickt. Und um diese Handlung wirbeln die Tanzperlen über das Parkett. Wochenlange Proben gingen dem großen Moment des Auftrittes voraus. Einige Tänzerinnen sangen diesmal auch live und aus der Nachbarstadt Hartha waren die „Frogs“ angereist. Diese Jugendband heizte dem Publikum auch noch ein. Quelle: Sven Bartsch

Wiesenthal: Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wiesenthal war inzwischen ein Brandursachenermittler vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Defekt an einem elektrischen Gerät die Ursache für das Feuer. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Brand war am Sonnabend, gegen 19 Uhr, in dem Wohnhaus ausgebrochen. Drei Menschen kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Von DAZ