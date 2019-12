Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Beim Weihnachtsmarkt am Wochenende waren sie heiß begehrt – jetzt gibt es Restbestände in der Döbelner Stadtinformation am Obermarkt. Die Rede ist von den neuen Glühweintassen mit Döbeln-Motiven. Darauf abgebildet sind der Riesenstiefel und das Rathaus, außerdem gibt es den Schriftzug „157. Döbelner Weihnachtsmarkt“. Der Stückpreis liegt bei fünf Euro, wie Ulf Fischer von der Stadtinfo verrät.

Gersdorf: Der Abwasserzweckverband (AZV) weist darauf hin, dass Inhaber privater Kleinkläranlagen und abflussloser Gruben verpflichtet sind, Entsorgungs- und Wartungsnachweise an den AZV zu übergeben. Für Gersdorf ist der AZV „Untere Zschopau“zuständig. Protokolle gehen an ebenjenen in der Kurt-Schwabe-Straße 1 in Waldheim.

Ganz viel Weihnachten im Gepäck hatte der Leipziger Dirk Preusse (Foto) Dienstagvormittag, als er zu Gast in der Großweitzschener Grundschule war. In der fächerverbindenden Unterrichtswoche zum Thema „Weihnachten“ musizierte er gemeinsam mit den Schülern. Dabei wurden nicht nur Weihnachtsklassiker angestimmt, sondern auch ganz viel dazu gelernt. Wie man gerade in der besinnlichen Weihnachtszeit miteinander umgeht beispielsweise, oder das Zeit das allerbeste Geschenk unterm Tannenbaum ist. Ohne den Zeigefinger zu erheben brachte Dirk Preusse den Grundschülern so spielerisch kleine und große Weisheiten fürs Leben bei. Heute und morgen sind die Grundschüler übrigens Plätzchen backen – gleich um die Ecke bei der Bäckerei Körner. Quelle: Sven Bartsch

Hartha: Das Programm des Harthaer Weihnachtsmarktes bietet viel Abwechslung. Wem das aber noch nicht genug ist, der kann am kommenden Freitag, den 20. Dezember, und am Samstag, den 21. Dezember, ab 22 Uhr im Schwan Hartha feiern. Gespielt werden die Hits aus den 80ern, 90ern und den letzten Jahren sowie Charts.

Haßlau: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Haßlau sammeln am Freitag, 20. Dezember, wieder Altpapier. Die alten Zeitungen und Kataloge sollten ab 9 Uhr an den Grundstücken bereitliegen, denn dann beginnt die Sammelaktion. Die Feuerwehrleute sind nicht nur in Haßlau, sondern auch in den umliegenden Orten wie Ossig, Zweinig und Naußlitz unterwegs.

Knobelsdorf/ Forchheim: Aufgrund der Baumaßnahme und der damit verbundenen Vollsperrung in Forchheim gibt es derzeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der „Birnenallee“ zwischen Knobelsdorf und Neudorf. Infolgedessen wird das Bankett stark in Mitleidenschaft gezogen. Um weiteren Schäden vorzubeugen, ist diese Straße ab Mittwoch Einbahnstraße in Fahrtrichtung Waldheim aus Döbeln/ Neudorf kommend. Sobald die Baumaßnahme beendet ist, wird diese Anordnung wieder aufgehoben. Darüber informiert die Stadt Waldheim.

Ostrau: Die Gemeindeverwaltung in Ostrau hat am Freitag, 27. Dezember, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Montag, 30. Dezember, ist das Einwohnermeldeamt von 9 bis 14 Uhr für Bürger geöffnet. Im neuen Jahr ist die Gemeindeverwaltung ab Donnerstag, 2. Januar, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Bürger da. Die Kindertagesstätten in Ostrau und Kiebitz bleiben vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Am 2. und 3. Januar hat die Kita Ostrau eine Notbetreuung eingerichtet. Ab dem 6. Januar haben beide Kindertagesstätten wieder wie gewohnt geöffnet.

Ostrau: Die Bibliothek in Ostrau bleibt von Montag, 23. Dezember, bis zum Freitag, 3. Januar, geschlossen. Ab Montag, 6. Januar, ist die Bibliothek zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet. Das heißt: Montags von 13 bis 17.30 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 17.30 Uhr.

Reinsdorf: Die Kirchgemeinde Reinsdorf-Beerwalde-Tanneberg verabschiedete zum Adventskonzert am 14. Dezember in der Kirche Reinsdorf ihren ehrenamtlichen Organisten Andreas Friede. Aus Altersgründen gibt er diese Arbeit zum 1. Januar auf. Andreas Friede bespielte seit 1973 die Orgeln in den Kirchen Reinsdorf und Beerwalde. Zudem leitete er verschiedene Chöre. Die Besucher des Konzertes dankten ihm mit stehenden Ovationen.

Roßwein: Die Arbeiten für die Seniorenresidenz am Roßweiner Baderberg gehen voran. Nach dem in den zurückliegenden Wochen erfolgten Abriss des ehemaligen Schmiedewerk-Wohnheimes – auch Kubaner-Wohnheim genannt, wird jetzt die Bodenplatte für das neue Pflegeheim gebaut. Darüber informiert die Stadtverwaltung Roßwein. Im Sommer des nächsten Jahres soll der Rohbau fertig sein und der Innenausbau beginnen können. Die Fertigstellung der Pflegeeinrichtung mit rund 130 Plätzen ist fürs Frühjahr 2021 geplant. Die Betreuung der Bewohner sollen dann 120 Beschäftigte absichern. Bauträger ist das Unternehmen Teed Projekt aus Chemnitz. Der Stadtrat hatte dem Bauvorhaben Ende September das Einvernehmen erteilt, nach dem klar war, dass der Bauherr die geforderten Parkplätze direkt auf dem Baugrundstück unterbringen wird.

Von DAZ