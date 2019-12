Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Der Treibhaus-Verein lädt für Samstag zu einer leuchtenden Kinderdisko ein. Alle kleinen Leute im Alter von sechs bis 14 Jahren können sich ab 17 Uhr im Café Courage einfinden und einen Nachmittag mit leckeren Getränken, toller Schminke, DJs und verrückten Spielen erleben. Gerne sind alle Kinder dazu eingeladen, sich schwarz, weiß oder leuchtend zu verkleiden. Die Auflösung dazu gibt es am Sonnabend.

Döbeln: Die Stadtverwaltung Döbeln sowie die überwiegende Zahl der nachgeordneten Einrichtungen bleibt vom 23. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen. Das gilt auch für das Stadtmuseum und die Kleine Galerie. Die Stadtbibliothek öffnet in dem Zeitraum lediglich am 23. und am 30. Dezember, die Stadtinfo nur am 23. Dezember. Die Verwaltungsaußenstelle Mochau bleibt vom 20. Dezember bis zum 5. Januar geschlossen. Das Sachgebiet Wohngeld im Döbelner Rathaus bietet erst ab 7. Januar wieder Beratungen an. In den ersten Tagen des neuen Jahres müssen dort Softwareumstellungen auf Grund geänderter gesetzlicher Bestimmungen erfolgen.

Grünlichtenberg: Donnerstagabend berichtet Thomas Kretschmann in der Grünlichtenberger Kirche über die Hilfstransporte nach Litauen und in die Ukraine. Kretschmann ist Projektleiter des Vereins Communitas, der jährlich bis zu fünf Hilfslieferungen in die beiden Länder entsendet. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Es wird kein Eintritt verlangt, aber um Spenden gebeten.

Hartha: Der Harthaer Wochenmarkt ist der letzte in der Region für dieses Jahr. Aufgrund der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels findet am kommenden Donnerstag, den 27. Dezember, als auch in der Woche danach, am 2. Januar 2020, kein Wochenmarkt statt. Am 8. Januar geht es dann wie gewohnt jeden Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Hartha weiter.

Nauhain: Im Nauhainer Freizeitzentrum Kugelhupf können sich am Samstag, den 21. Dezember, besonders Gaumenfreunde eine Freude machen. Marc Schubert, der durch die Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ bekannt wurde, kommt aus dem hohen Norden zu Besuch. Aufgetischt wird im Kugelhupf ein weihnachtliches Drei-Gang-Menü. Das Team vom Kugelhupf bittet bis Donnerstagabend über eine Voranmeldung. Der Menüpreis liegt bei 35 Euro.

Ostrau: Zum Weihnachtssingen der Grundschule Ostrau am Freitag sind alle Eltern, Großeltern und Bürger eingeladen. Die Veranstaltung findet von 10.30 bis 11.15 Uhr in der Ostrauer Kirche statt. Besondere Höhepunkte werden die Aufführung des Musicals „Der zerstreute Weihnachtsmann“ und die Tänze der „Sternschnuppen“ sein.

Waldheim: Die Waldheimer Stadtverwaltung hat in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren anders auf. Am Tag vor Heiligabend, den 23. Dezembern ist das Rathaus von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr geöffnet. Am 27. Dezember bleibt die Stadtverwaltung wegen des Brückentages geschlossen. Am Montag, den 30. Dezember, ist die Stadtverwaltung von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Von DAZ