Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Bereits im fünften Jahr gibt es am Mittelsächsischen Theater zur Weihnachtszeit „Eine schöne Bescherung“. Im Mittelpunkt der Komödie von Monika Hirschle steht das Weihnachtsfest bei Familie Eislein, bei dessen Vorbereitung so ziemlich alles schief geht. Samstag, um 19.30 Uhr, beginnt der Spaß im Döbelner Theater.

Gallschütz: Eigentlich sollen die Fenster im Gallschützer Feuerwehrgerätehaus zum Teil erneuert werden. Weil die beauftragte Firma Einrichter aus Striegistal Lieferschwierigkeiten hat, nimmt die Gemeinde Großweitzschen die Maßnahme mit ins neue Jahr. Die dafür veranschlagten rund 10.000 Euro werden dafür im Haushalt von 2020 eingestellt.

Hartha: Gute Nachrichten für alle, die in der Zeit zwischen den Jahren noch wichtige Amtsgänge zu erledigen haben. Das Rathaus hat sowohl am kommenden Montag, den 23. Dezember, als auch am Freitag, den 27. Dezember und am Montag, den 30. Dezember, zu den regulären Zeiten geöffnet. Am 24. und 31. Dezember bleibt zu.

Klosterbuch: Die Mitarbeiter vom Kloster Buch sind ab jetzt in der Winterpause. Bis zum 29. Februar ist die Klosteranlage für den Publikumsverkehr geschlossen. Ausgenommen sind die in diesem Zeitraum geplanten Veranstaltungen wie zum Beispiel der Kunst- und Handwerkermarkt sowie Klosterführungen. Anfragen können jederzeit per Email an das Kloster gerichtet werden unter der Adresse KlosterBuch@t-online.de.

Leisnig: Über die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage sowie über den Jahreswechsel ist im Tierheim der Tiernothilfe Leisnig am Leisniger Eichberg niemand anzutreffen. Darauf weist die Belegschaft hin. Die Einrichtung bleibt geschlossen vom 24. bis 26. Dezember sowie am 30. und 31. Dezember.

Meinsberg: Zur Feier der Wintersonnenwende lädt der Dorfclub Meinsberg am Freitag auf den Festplatz. In Feuerkörben brennen dabei sie Sonnenwendfeuer. Für innerliche Wärmespender ist auch gesorgt. Es gibt Glühwein und Langos. Die Meinsberger Sonnenwendfeier beginnt um 17.30 Uhr auf dem Reitplatz in Meinsberg.

Mockritz: Merchandise von Mockritz – da hat sich der Heimatverein des Ortes was Originelles einfallen lassen. Kalender, Tassen, Puzzle, Magnete, Postkarten gibt es. Heimlicher Star ist der Kalender mit Fotos von Mockritz. Die hat Vereinsmitglied Marion Haase gemacht. Sie hat die Kamera im Schlepptau, wenn sie mit ihrem Hund im Ort unterwegs ist. Zwei besondere Fotos steuerte Thomas Rose bei: Er machte einmal im Sommer, einmal im Winter eine Luftbildaufnahme von Mockritz. Weil es zu schade ist, die Fotos in der Schublade oder – schlimmer noch – auf dem Computer verschwinden zu lassen, kam die Idee zu Kalender und Co. auf. Die Resonanz auf die Artikel ist positiv. Besonders die Tassen werden gerade jetzt, zur Vorweihnachtszeit, gern gekauft. Als Geschenke für die Verwandten oder die, die schon lange nicht mehr in Mockritz wohnen. Auch die Kinder der Mockritzer Kindertagesstätte sind als Motiv auf einer Tasse zu finden. Auf den Magneten prangt das Schloss im Ort und die Puzzle zeigen die Luftaufnahmen. Der kleine Gewinn aus dem Verkauf der Artikel kommt dem Verein selbst zugute. Interessierte können sich an die Mitglieder des Vereins wenden.

Ostrau: Der Veranstaltungskalender der Gemeinde Ostrau für das neue Jahr ist seit Donnerstag auf der Homepage der Gemeinde zu finden. Und der Kalender ist proppenvoll: Jeden Monat ist irgendetwas los. Ob gleich zu Beginn das obligatorische Weihnachtsbaumverbrennen oder große Höhepunkte wie das Kartoffelfest im September.

Waldheim: An der Grundschule weihnachtet es am Freitag sehr. So lädt die Schule zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert am heutigen Freitag um 10.30 Uhr in die Stadtkirche ein. Zu diesem Konzert sind Eltern, Großeltern sowie interessierte Bürger der Stadt herzlich eingeladen. Vor dem Konzert gibt es in den einzelnen Klassen Weihnachtsfeiern.

Waldheim: In der Waldheimer Stadtkirche erklingen am Sonntag Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen. Das Mitmach-Konzert beginnt um 17 Uhr. Das Repertoire reicht von die von volkstümlichen Weisen, wie „O Tannenbaum“ und „Leise rieselt der Schnee“ bis hin zu wohlklingender Chorliteratur.

Von DAZ