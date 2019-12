Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Die Stadtverwaltung Döbeln sowie die überwiegende Zahl der nachgeordneten Einrichtungen bleibt bis zum 2. Januar 2020 geschlossen. Das gilt auch für das Stadtmuseum und die Kleine Galerie. Die Stadtbibliothek öffnet am 30. Dezember 2019. Die Verwaltungsaußenstelle Mochau bleibt bis zum 5. Januar 2020 geschlossen. Das Sachgebiet Wohngeld im Döbelner Rathaus wird erst am 7. Januar 2020 wieder Beratungen anbieten. In den ersten Tagen des neuen Jahres müssen hier Softwareumstellungen auf Grund geänderter gesetzlicher Bestimmungen vorgenommen werden.

Döbeln: In diesem Jahr hat die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt insgesamt 109 Wohnungen in ihren Wohngebieten neu vermietet. 30 Mieter zogen innerhalb der Genossenschaft in eine andere Wohnung. Alle Wohnungen wurden in einem frisch sanierten Zustand an ihre Nutzer übergeben. In einer vorweihnachtlichen Vermietungsaktion wurden zwischen 1. November und Mitte Dezember 16 neue Mieter gewonnen. Neben Weihnachtsgans und Weihnachtsbaum gab es für diese noch für die ersten beiden Monate einen Grundmietenerlass, ganz gleich in welcher Etage die neue Wohnung liegt.

Döbeln: Das Team der Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Volkssolidarität ist bis 2. Januar in den Weihnachtsferien. Mitteilungen und Anmeldungen sind über Anrufbeantworter (03431/574764) und Mail (eb-doebeln@volkssoli-doebeln.com) möglich.

Ebersbach: Das Schulmuseum in Ebersbach ist für dieses Jahr geschlossen. Im Januar 2020 ist das Museum, wie gewohnt jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und jeden letzten Sonnabend im Monat von 10 bis 12 Uhr, für alle Interessenten geöffnet.

Leisnig/Tragnitz/ Altenhof: Im kommenden Jahr tun sich die bisher selbstständigen Kirchgemeinden Altenhof und Leisnig-Tragnitz zu einer großen Kirchgemeinde zusammen. Das wird mit einem Vereinigungsgottesdienst gefeiert am 26. Januar, 10 Uhr, in Altenhof. Wer Plätze im Auto für Mitfahrgelegenheiten frei hat, möge sich bitte im Pfarramt von Leisnig melden.

