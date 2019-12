Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Mit einem musikalischen Feuerwerk wird das Jahr 2020 in Döbeln eröffnet. Zu heiteren, triumphalen und besinnlichen Tönen lädt Kantor Markus Häntzschel am Mittwoch, 1. Januar, um 17 Uhr in die St. Nicolaikirche ein. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Pachelbel oder Vincent Lübeck. Im Mittelpunkt wird die „Sonate in a-Moll“ von Joseph Gabriel Rheinberger stehen. Als Abschluss wird diesmal kein Strauß Walzer zu hören sein, sondern der Marsch der Weisen aus dem Morgenland – der „March of the Wise Men“ vom amerikanischen Komponisten E.S. Hosmer. Im Anschluss an das Konzert wird der Kirchenmusikförderverein das Konzertprogramm für das kommende Jahr vorstellen und zu einem Glas Sekt einladen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Westewitz: Zum mittlerweile 7. Glühweinfest laden der Feuerwehrverein Westewitz/ Großweitzschen und der SV Medizin Hochweitzschen ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 4. Januar, um 17 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr Westewitz statt. Für die kleinsten Besucher gibt es Krabbelchen und Knüppelkuchen.

Von DAZ