Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Ostrau: Seit diesem Jahr hat das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Ostrau jeweils einmal im Monat auch samstags geöffnet. Demnach können Bürger am 11. Januar erstmals den neuen Service nutzen. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr sind die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes erreichbar.

Roßwein: Ab kommendem Montag können in Roßwein die Weihnachtsbäume entsorgt werden. Abgeschmückt dürfen sie an folgenden Stellen bis zum 13. Januar deponiert werden, die Stadt kümmert sich dann um die Entsorgung: Am Stollen (Parkplatz rote Brücke) und an der ehemaligen Kaufhalle in der Dr. Otto-Nuschke-Straße. Es ist selbstverständlich verboten, Müllsäcke an diesen Stellen zu deponieren.

Roßwein: Nach der erfolgreichen Premiere 2019 gibt es am 15. und 16. Februar wieder die Roßweiner Vereinstage. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 10 bis 17 Uhr werden diesmal gleich fünf Vereine ihre Türen für die Besucher öffnen. Dazu gehören wie zuletzt der Dampfmaschinenverein mit seinem 9. Maschinenhausfest, der Modelleisenbahnclub, der auf zwei Etagen seine Ausstellung zeigt und auch der Heimatverein Roßwein, der wieder sein Kamelienhaus geöffnet hat. Neu dabei sind diesmal der Aquarien- und Terrarienverein Osiris, der seine Tiere in den Räumen der Oberschule zeigt, und der Heimatverein Niederstriegis mit dem Museum in Littdorf.

Zschaitz: „Dynamoland“ prangt an einem Gebäude am Kirchberg am Ortseingang von Zschaitz. Ein Bürger wollte in der jüngsten Ratssitzung wissen, wer für die Beseitigung des Graffiti verantwortlich sei. Tatsächlich muss die Gemeinde Zschaitz-Ottewig die Tat zur Anzeige bringen. Gemeinderatsmitglied Jörg Fritzsche (Freie Wähler) sprach von Vandalismus. Die Gemeinde müsse das Graffiti auf eigene Kosten beseitigen lassen. Es sei denn, der Täter wird gefunden. Das sei aber nahezu aussichtslos.

Von DAZ