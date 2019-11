Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Region Döbeln: Das Stromversorgungsunternehmen EnviaM warnt vor dubiosen Mahnschreiben des „Inkassobüros Aleksander“ mit postalischer Anschrift in Berlin. EnviaM gibt an, das Inkassounternehmen nicht beauftragt zu haben. Auf die Mahnschreiben sollte keinesfalls reagiert werden. Der Stromversorger distanziert sich von der unseriösen Geschäftspraktik und behalte sich rechtliche Schritte vor. EnviaM-Kunden erhalten derzeit Briefe, die ausstehende Stromzahlungen einfordern. Sie sind meist überschrieben mit „3. Mahnung“. Nach Überprüfung der Mahnungen seien keine ausstehenden Forderungen festzustellen gewesen. Bei Erhalt solch einer Mahnung rät EnviaM, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Döbeln: Am Sonntag, 17 Uhr, gibt es in der St. Nicolaikirche ein großes Chor- und Orchesterkonzert. Es erklingen Bachs festliche Kantate zum Reformationsfest „Gott der Herr ist Sonn und Schild“, Jan Dismas Zelenkas Vertonung des 51. Psalms „Miserere mei Deus“ und Mozarts „Krönungsmesse“. Den Chorpart dieses Konzertes singen die Kantoreien Döbeln und Leisnig. Ebenso musizieren vier junge Solisten/-innen und die Mittelsächsische Philharmonie unter Leitung von Kantor Markus Häntzschel. Die Abendkasse öffnet 16.15 Uhr.

Kriebstein/ Döbeln: Schwarzbauten in der Weilbergsiedlung haben einmal mehr das Amtsgericht Döbeln beschäftigt. Dort hatte eine Mittweidaerin Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid des Landratsamtes Mittelsachsen eingelegt. Nun endete der Prozess – mit einem Freispruch, wie Amtsgerichtsdirektor Lutz Kermes auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mitteilt. Die Baubehörde des Landratsamtes hatte der Frau einen Bußgeldbescheid wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Sächsischer Bauordnung geschickt. 3.000 Euro Bußgeld sollte sie bezahlen, weil sie ein Wochenendhaus in der Weilbergsiedlung unerlaubt erweitert haben soll.

Kiebitz: 1.000 Euro sind bei der Gemeinde Ostrau für die Dachsanierung des Sportlerheimes des SV Kiebitz eingegangen. „Damit konnte die Maßnahme dort abgeschlossen werden“, freute sich Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Die Spende kam von Tischlermeister Tilo Erfurth.

Leisnig: Katja Lorse von der Musikschule Fröhlich bietet am Sonntag, 10 bis 11.30 Uhr, beim „Toffel-Treff“ Mitmach-Musik für die Familie an. Toffel ist das Maskottchen der musikalischen Früherziehung MusiKids, die Katja Lorse in den Kitas Altenhof und Großweitzschen anbietet – und bald vielleicht auch in Polkenberg und Westewitz. Das Treffen ist für Familien geeignet, die gerne mit ihren Kindern musizieren, interessiert sind, wie die musikalische Früherziehung MusiKids läuft und kleine Kostproben von Live-Musik mit den Akkordeonspielern des Fröhlichen Akkordeon-Express erleben möchten. Eltern, Großeltern, Kinder und Babys dürfen dabei sein. Kurze telefonische Anmeldung bei Katja Lorse ist erwünscht unter 0151/ 12 00 35 01 oder 03431/ 588 94 18. Treff ist in der Seniorenbegegnungsstätte, Rosa-Luxemburg-Straße 6 in Leisnig.

Niederstriegis: Seit September erstrahlt der Niederstriegiser Kirchturm in neuem Glanz. Der zweite Bauabschnitt ist mit der Generalüberholung der drei Turmfassaden abgeschlossen. Am Freitagabend wurde das in dem Gotteshaus gefeiert – mit Gedanken zur Geschichte der Kirche und zu ihrem Erbauer und mit Musik. Möglich war die Sanierung auch durch die 200.000 Euro von der Stiftung Kirchenbau, die sich die Niederstriegiser öffentlichkeitswirksam bei der MDR-Sendung „Mach dich ran“ erspielt hatten. Insgesamt wurden für den zweiten Bauabschnitt 340.000 Euro investiert.

Schrebitz: An jener Stelle, an der sich vor 100 Jahren ein schweres Zugunglück in Schrebitz ereignete, soll eine Gedenktafel an das Unglück erinnern. Am Samstag wird die Tafel aus Stahl feierlich enthüllt. Treff ist um 13.30 Uhr an der Kulturschule in Schrebitz. Von dort aus geht es gemeinschaftlich zum Aufstellungsort – dem damaligen Unfallort.

Am bundesweiten Vorlesetag veranstaltete der Christlichen Lernraum Technitz am Freitag zum dritten Mal ein Lesefest. Traditionell lesen an diesem Tag, Eltern wie Silvia Scheunert, Dr. Christiane Vogt, Katja Kluge und Cornelia Heil gemeinsam mit Lernraummitarbeitern wie Monika Reutow oder Monika Pielmaier den Kindern vor. Doch die Kinder drehten den Spieß diesmal auch um. So besuchte Horterzieherin Anne Hege (2.v.l.) gemeinsam mit einigen Schülern die Bewohner des Seniorenhauses Am Südhang in Technitz, um ihnen vorzulesen. Der achtjährige Erik Halumbirek (l.) hatte passend zum 30. Jahrestag des Mauerfalls Teile seiner Sammlung mit DDR-Alltagsgegenständen mitgebracht und dafür extra eine eigene Geschichte geschrieben. Bei den Senioren weckte das Erinnerungen. Zum Lesefest gab es übrigens auch wieder einen Wettbewerb um den erlesensten Kuchen. Aus 20 von Eltern und Mitarbeitern gebackenen Kuchen krönte eine Kinderjury den Erdbeersahnekuchen von Familie Spannaus zum Sieger. Quelle: Sven Bartsch

Zschaitz: Zur letzten großen Veranstaltung in diesem Jahr kommt die Blues- und Rockband Engerling am Samstag, 23. November, um 20 Uhr in den Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Reservierungen nimmt Gastwirt Adalbert Jentzsch unter Telefon 034324/21056 entgegen.

Von DAZ