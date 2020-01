Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Der Kleinstadtklub Döbeln lädt am Sonnabend zur „Progressive Rock Night“ mit „Blank Manuskript“ ein. Die österreichische Band gilt als musikalische Wunderkammer und ist international erfolgreich mit kompromisslos bizarrer Rockmusik. Karten gibt es in der Döbeln-Information im günstigeren Vorverkauf oder an der Abendkasse. Einlass ist 20 Uhr.

Grünlichtenberg: Das Dorf feiert weiter. Nach dem gelungenen Neujahrsempfang, der den gelungenen Auftakt zu 175 Jahre Grünlichtenberg gab, geht es mit dem Kirchenchor weiter. Denn auch der gehört zu den Geburtstagskindern des Dorfes in diesem Jahr. „Da singen sogar noch Gründungsmitglieder mit“, sagt Michael Kreskowsky vom Kirchenvorstand. Der Grünlichtenberger organisiert mit einem Dutzend Mitstreitern die Veranstaltungen des Festjahres und singt selbst auch im Kirchenchor. So steigt am 10. Mai ab 10.30 Uhr der musikalische Gottesdienst zu Ehren des Jubilars, anschließend ist ein Mittagsimbiss. Pfingsten geht es wieder ums Dorf, zu dem sich 1845 die Orte Grünberg und Lichtenberg freiwillig zusammenschlossen. Und zum 175-jährigen Jubiläum dieser Fusion steigt ein großer Pfingstjahrmarkt. Der beginnt am Donnerstag, dem 28. Mai, mit einem Festvortrag. Am Freitag ist dann Fackel- und Lampionumzug und am Pfingstsonntag Frühschoppen und große Festumzug. Schausteller bieten an allen Tagen ihre Fahrgeschäfte an und manch einer hat sogar an der Talsperre abgesagt, um nach Grünlichtenberg zu kommen.

Haßlau: Zum Glühweinfest laden die Haßlauer Kameraden für den 18. Januar ein. Weil aufgrund der neuen Bestimmungen das Verbrennen von Pflanzenabfällen nicht mehr erlaubt ist, wird es diesmal kein großes Feuer geben. Dafür werden am Dorfgemeinschaftshaus Feuerschalen aufgestellt. Und für die dürfen die Besucher auch trockenes Holz mitbringen. Um 17 Uhr geht es los mit einem Lampionumzug für die Kinder, der von den Roßweiner Spielleuten begleitet wird. Das Maifeuer, das die Kameraden traditionell an der Ossiger Brücke veranstaltet haben, wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben. Über eine Veranstaltungsalternative wird nachgedacht. Die Kameraden weisen darauf hin, dass deshalb keinesfalls Pflanzenreste oder Holz an der Brücke abgelegt werden dürfen.

Ostrau: Die Feuerwehr Ostrau lädt zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Am Samstag 11. Januar, lodern die ausgedienten Bäumchen ab 17 Uhr am Gerätehaus. Wie die Kameraden mitteilen, wird es Glühwein und Roster geben. Die Weihnachtsbäume werden ab 16 Uhr entgegengenommen – ohne Baumschmuck versteht sich.

Roßwein: Harald Töpke aus Altenhof hat den ersten Spieltag der 28. Roßweiner Skatmeisterschaft in der Grünen Aue mit 2794 Punkten gewonnen. 55 Skatfreunde kämpften um Punkte. Zweiter wurde Jörg Piloth aus Dresden (2.737) vor Bernd Friedrich aus Freiberg (2.728). Der Grand Ouvert Jack Pott wurde nicht verspielt. Am Freitag, den 31. Januar, findet in der Grünen Aue um 18 Uhr Schlachteskat statt.

Stauchitz:Mittwochnacht drangen Unbekannte in die Personalräume der Milchviehanlage im Stauchitzer Ortsteil Stösitz ein. Dazu brachen sie zwei Türen auf und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Angaben zum Diebesgut der Polizei noch nicht vor.

Von DAZ