Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Region Döbeln: Wegen einer Erkrankung muss das 3. Kammerkonzert der Mittelsächsischen Philharmonie ausfallen. Das betrifft folgende angekündigte Termine: 19. Januar auf Schloss Bieberstein, 26. Januar auf Gut Gödelitz und 9. Februar in der Freiberger BiB. Die Konzerte müssen leider ersatzlos gestrichen werden, informiert das Mittelsächsische Theater.

Region Döbeln: Das Fachbüro für Naturschutz und Landschaftsökologie von Ulrich Klausnitzer in Haßlau bietet nach der Richtlinie Natürliches Erbe Qualifizierungs- und Beratungsleistungen für Landwirte der Region an. Die Naturschutzberatung im Auftrag des Freistaates ist für die Landnutzer kostenlos und gilt für alle landwirtschaftlichen Betriebe im Altkreis Döbeln. Ziel ist eine naturschutzgerechtere Nutzung von ausgewählten Flächen auf dem Ackerland und im Grünland, für welche der Landwirt auch Fördermittel erhalten kann. Kontakt: Diplom-Agraringenieur Ulrich Klausnitzer, Funktelefon 0151 50 55 14 65, E-Mail: ulrich@klausnitzer.org

Riesa/ Döbeln: Der neue Leiter des Polizeireviers Riesa ist ein Döbelner. Der 48 Jahre alte Erste Hauptkommissar Andreas Wnuck hat in dieser Woche die Leitung des Reviers und damit die Verantwortung für die Städte und Gemeinden Glaubitz, Gröditz, Hirschstein, Lommatzsch, Nauwalde, Nünchritz, Riesa, Röderaue, Stauchitz, Strehla, Wülknitz und Zeithain übernommen. Wnuck ist gebürtiger Döbelner, verheiratet und hat ein Kind. Mit seiner Familie lebt er in Döbeln. Seine polizeiliche Laufbahn begann Andreas Wnuck 1990 in Leipzig. Später war er als Streifenbeamter im Autobahnpolizeirevier der Polizeidirektion Dresden tätig. Ein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst schloss er erfolgreich ab. Zuletzt leitete Wnuck den Streifendienst im Polizeirevier Riesa.

Hartha: Am Samstag wird auf dem Harthaer Friedhof an der Döbelner Straße gezählt. Der Nabu beschäftigt sich zwischen 10 und 11 Uhr mit den Wintervögeln der Region.

Hartha: Aufgrund einer Veranstaltung in der Hartharena wird die Döbelner Straße von der B 175 (Töpelstraße) stadteinwärts bis Einmündung Straße der Jugend am Samstag zur Einbahnstraße.

Langenau: Traditionell geht es in Langenau am Sonntag, 12. Januar, zur Winterwanderung. Los geht es um 13 Uhr am alten Gasthof in Langenau in Richtung Gersdorf, den Sornziger Wald und zurück. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Leisnig: Der ursprünglich für den Sonntag, 12. Januar, geplante Leisniger Spieltermin für die Skatfreunde der Region wird um eine Woche auf den 19. Januar verschoben. Beginn ist 14 Uhr im Leisniger Vereinsheim in der Chemnitzer Straße. Im Monat Dezember gab es folgende Ergebnisse: Platz eins belegte Peter Arzig aus Lichtenstein mit 3151 Punkten, Platz zwei Klaus Schindler aus Röda mit 3143 und Platz drei Uwe Pfeifer aus Lichtenstein mit 2719 Punkten.

Naundorf: Für das nächste Generationskaffee im Dorfgemeinschaftshaus Naundorf wird am Mittwoch der Kaffee ausgeschenkt. Ab 14.30 Uhr ist die Runde offen. An diesem Nachmittag wird der Plan über die nächsten Termine aufgestellt. Eine Spielrunde schließt sich an.

Ostrau: Der ehemalige Schlecker-Drogeriemarkt in Ostrau wird wieder Thema im Gemeinderat von Ostrau sein. Vor knapp einem Jahr war die Umnutzung dessen zur Spielothek zum letzten Mal besprochen wurden. Zweimal schon lehnten die Ostrauer Gemeinderäte das Vorhaben des Grimmaer Automatenaufstellers Olaf Krahl ab. Solche Vergnügungsstätten dürfen demnach nur per Ausnahme zugelassen werden. Das Ermessen darüber liegt bei der Kommune sowie beim Bauamt. Am Dienstag haben die Ostrauer Gemeinderäte den Sachverhalt erneut auf dem Tisch. Ein weitere großer Punkt auf der Tagesordnung wird das Außengelände am Vereinsgebäude in Schrebitz sein. Dort soll dieses Jahr richtig was passieren. Die Ratsmitglieder beschließen am Dienstag über Planungsleistungen und das Einstellen der finanziellen Mittel dafür in den Haushalt der Gemeinde. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Vereinsraum in der Molkereistraße 3 in Ostrau. Bürger sind zum öffentlichen Teil eingeladen und können dort auch ihre Anfragen und Belange loswerden.

