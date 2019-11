Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Schwere Beute haben Unbekannte bei einem Kellereinbruch im Doblinaweg in Döbeln-Nord gemacht. Einbrecher entwendeten aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses eine Hantelstange sowie dazugehörige Gewichte, darunter vier 50-Kilogramm-Scheiben. Der Schaden wird auf etwa 230 Euro geschätzt. Wann der Einbruch verübt wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei erfuhr davon am Samstagnachmittag.

Döbeln: Polizisten hielten Sonntagnacht, gegen 23.15 Uhr, einen PKW Audi nahe der Oschatzer Straße in Döbeln an. Sie wollten Fahrer und Auto einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Zuge dessen wollten die Beamten, dass der 50 Jahre alte Fahrer auch einen Atemalkoholtest absolviert. Dieser Test kam zustande und ergab einen Wert von 1,46 Promille. Für den Mann folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hartha: Das Stück „Pittiplatsch – So ein Zirkus“ am 8. Dezember in der Hartharena wurde auf den 8. März 2020 verschoben. Die gekauften Karten bleiben gültig.

Die Harthaer halten ihren gern besuchten Weihnachtsmarkt ja immer erst am vierten Adventswochenende im Stadtzentrum ab. Zu den Ersten zählen sie in diesem Jahr, was das Aufstellen des Weihnachtsbaumes betrifft. Die gut gewachsene Blaufichte hat Familie Kittmann aus der Nordstraße zur Verfügung gestellt. Dort sägten am Montagmorgen die Bauhofmitarbeiter den Baum ab und brachten ihn auf den Marktplatz. Das Schmuckstück misst in der Höhe etwa 13 Meter. Das Anputzen soll nächste Woche erfolgen. Es ist wohl der 25. Weihnachtsbaum, der bisher auf dem Harthaer Markt aufgestellt wurde. Quelle: Sven Bartsch

Leisnig: Die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs trifft sich am Dienstag, 3. Dezember, um 14.30 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte, Rosa-Luxemburg-Straße 6, in Leisnig. Wer dabei sein möchte, kann sich bis Sonntag, 24. November, bei Heidelinde Haupt unter Telefon 03431/612804 anmelden.

Ostrau: Mehr als 200 Anmeldungen gingen bei der Gemeinde für die diesjährige Seniorenweihnachtsfeier ein. Am 4. und 5. Dezember wird im Gasthof „Wilder Mann“ gefeiert. An einem Tag feiern alle Senioren aus den Ortsteilen zusammen, am anderen Tag die Selbstfahrer und Senioren aus Ostrau. Wer wann genau, wird zeitnah bekannt gegeben.

Von DAZ