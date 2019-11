Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Am Freitag findet im Café Courage in Döbeln ein Benefizkonzert mit den Bands „Strom & Wasser“ und „wonach wir suchen“ im Rahmen der Aktion „Eine Million gegen rechts“ von Heinz Ratz statt. Ratz war zuletzt Anfang des Jahres zu Gast im Jugendhaus Roßwein. Einlass für die Veranstaltung ist 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Statt Eintritt sollen Konzertbesucher eine Spende locker machen.

Döbeln: Das Bürgerbüro im Döbelner Rathaus hat am Freitag aus organisatorischen Gründen nur bis 11 Uhr geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung Döbeln mit.

Leisnig: Die Initiative „Frischer Wind für Leisnig“ öffnet am Donnerstagabend den Gewebeladen in der Leisniger Kirchstraße, Ecke Altmarktgässchen Nummer 1. 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr können Bürgerinnen und Bürger Ideen austauschen beziehungsweise Probleme oder Fragen zur Stadtpolitik ansprechen. 18.30 Uhr beginnt ein Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „(Mit-)Machen - Möglichkeiten bürgerschaftlicher Teilnahme und politischer Intervention“. Der zirka 45-minütige Vortrag möchte aufzeigen, mit welchen Mitteln Bürger einer Kommune – alleine und gemeinsam – aktiv auf die Kommunalpolitik ihrer Stadt einwirken können. Als Referenten konnten die Initiatoren um Maria-Christin Anderfuhren den Rechtsanwalt und wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Leipzig, Dr. Simon Schuster, gewinnen.

Da ist er, der Roßweiner Weihnachtsbaum, der in diesem Jahr eine Blaufichte ist. Am Dienstag ist das erste offizielle Vorzeichen fürs Einläuten der Adventszeit auf dem Marktplatz aufgebaut worden. Den ganzen Vormittag waren die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes damit beschäftigt, das etwa 13 Meter hohe Bäumchen, das aus Roßwein stammt, sturmsicher und niet- und nagelfest zu verankern. Jetzt steht die Blaufichte und es kann geschmückt werden, damit der Baum am 30. November als Mittelpunkt des Roßweiner Weihnachtsmarktes im Lichterglanz erstrahlt. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt nächste Woche Freitag traditionell mit dem Roßweiner Glühweintest, für den sich in diesem Jahr die Sportfreunde des SV Grün-Weiß Niederstriegis qualifiziert haben. Quelle: Sven Bartsch

Scheergrund/ Leisnig: Im Leisniger Ortsteil Scheergrund ist am Donnerstag die Kreisstraße voll gesperrt. Der Grund: Arbeiten am Trinkwasserversorgungsnetz. „Die Straße ist nur 3,50 Meter breit, plus Randstreifen stehen uns höchstens vier Meter zur Verfügung. Das ist zu wenig, um Autos und Busse noch an der Baustelle vorbei zu schleusen”, erklärt Siegmar Rüdrich, Gruppenleiter von Veolia in Leisnig. Ein defekter Schieber sei der Anlass für die Arbeiten. Weil ein Haus im Scheergrund nicht mehr bewohnt ist, sollte die Wasserversorgung dort bis auf Weiteres abgestellt und die Verbindung zum Hausanschluss unterbrochen werden. „Dabei ist aufgefallen, dass der Schieber nicht funktioniert”, sagt Rüdrich. Gerade vor dem Winter müsse das unbedingt repariert werden. Die Kunden des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz im Ortsteil Scheergrund haben heute voraussichtlich in der Zeit von 8 bis 14 Uhr kein Wasser. Sie sind bereits informiert. Bis 16 Uhr sollen die Arbeiten planmäßig abgeschlossen sein. „Es kann immer etwas dazwischen kommen. Aber wir gehen davon aus, dass die Kreisstraße ab Donnerstagnachmittag wieder uneingeschränkt genutzt werden kann”, kündigte Siegmar Rüdrich an.

Von DAZ