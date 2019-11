Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Nach 14 Monaten Umleitungswirrwarr in Döbeln wird die für den Hochwasserschutz neu und breiter gebaute Brücke in der Straße des Friedens am Freitagvormittag feierlich für den Verkehr freigegeben. Die Landestalsperrenverwaltung ließ die Brücke mit Mitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen für 2,3 Millionen Euro neu bauen und wird sie heute ins Eigentum der Stadt Döbeln übergeben. Die Umleitungen werden im Laufe des Tages aufgehoben.

Sehr lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die Zschackwitzer wieder ohne Umleitung und Ampelregelung ihren Ort von der Bundesstraße 175 aus erreichen. Einen genauen Freigabe-Termin für den neu gebauten Abzweig am Chausseehaus in Döbeln-Ost hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zwar noch nicht verraten. Doch seit dieser Woche wird die Bitumendecke zwischen Bundesstraße und Ortseingang von Zschackwitz aufgebracht – ein Zeichen dafür, dass sich die Arbeiten dem Ende zu neigen. Vor dem Asphaltieren musste ein beträchtlicher Höhenunterschied zwischen neuer Bundesstraße und Ortszufahrt überwunden werden. Gut auf dem Foto auch zu erkennen: die notwendig gewordene neue Zufahrt zum Chausseehaus. Abbiegespur und Verkehrsinsel machen den Verkehr künftig flüssiger und sicherer. Quelle: Sven Bartsch

Großweitzschen: Wofür will die Gemeinde Großweitzschen 70.000 Euro verwenden, die der Freistaat zur Stärkung des ländlichen Raums zur Verfügung stellt? Unter anderem darüber entscheiden die Gemeinderäte in ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr im Vereinsheim des SV Medizin Hochweitzschen.

Leisnig: Wer Lust hat, kann sich in die Geheimnisse der Adventszeit auf einer mittelalterlichen Burg einweihen lassen. Zu „Winterburggeschichten“ wird für den 29. November und den 6. Dezember, jeweils 17 Uhr, auf die Burg Mildenstein eingeladen. Dort können die Besucher mit der Burgdame Adelmut Weihnachtsstimmung bei romantischem Kerzenschein und einem Becher Glühwein oder Punsch genießen. Am Nikolaustag bietet die Burg Mildenstein zusätzlich um 14 Uhr die Veranstaltung „Nikolausgeschichten“ an, die speziell für Familien konzipiert ist. Anmeldung erbeten unter Tel. 034321-62560 oder per E-Mail: mildenstein@schloesserland-sachen.de

Frank Nollau kennt Leisnigs Pyramide bis in letzte Detail. Zusammen mit seinen Kollegen sorgt er dafür, dass der hölzerne Kollos wieder in der Kirchstraße aufgebaut wird. Immer am ersten Advents-Sonntag lädt die Stadtverwaltung zum traditionellen Pyramiden-Anschieben. Deswegen haben die Mitarbeiter des Bauhofes auch schon am Donnerstag mit dem Aufbau angefangen. Denn böse Überraschungen soll’s auf keinen Fall geben. Zu Weihnachten 1998 drehte sich die Leisniger Pyramide zum ersten Mal. Über Sponsoren musste damals der Bau finanziert werden. Mehr als 30.000 Mark wurden gebraucht, um das Einzelstück von einheimischen Handwerkern bauen zu lassen. Bereits zum 21. Mal wird das Leisniger Unikat aufgestellt. Quelle: Sven Bartsch

Leisnig: Das nächste Treffen der mittelsächsischen Gruppe der Bewegung „Aufstehen“ ist für den kommenden Mittwoch geplant. Es findet um 18.30 Uhr in der Gaststätte „Zum Stiefel“ in Leisnig statt. Wegen des Buß- und Bettages am vergangenen Mittwoch ist es auf diesen Termin verschoben worden. Wichtigstes Thema des nächsten Treffens: Zukunft oder Ende von „Aufstehen“? Die Mitstreiter der Gruppe sollen darüber entscheiden, wie es mit der Bewegung in Mittelsachsen weitergeht.

Ostrau: Vereine und Institutionen sollen ihre feststehenden Veranstaltungstermine für das Jahr 2020 der Gemeindeverwaltung melden. Bis zum Freitag, 29. November, müssen alle Informationen (Ort, Uhrzeit, etc.) per E-Mail an info@gemeinde-ostrau.de oder schriftlich per Post an die Gemeindeverwaltung gemeldet werden.

Roßwein: Auf ein Weihnachtskonzert mit der Striegistaler Heimatgruppe können sich die Roßweiner freuen. Unter dem Motto „Musik erfreut die Herzen“ treten die Sängerinnen und Sänger am 3. Advent, 14 Uhr, im Rathaussaal auf.

