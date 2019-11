Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altkreis Döbeln

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Eine stattliche 15 Meter hohe Blaufichte ziert seit Dienstagvormittag den Döbelner Obermarkt. Den neuen Döbelner Weihnachtsbaum sägten die Mitarbeiter des Bauhofes neben der Simselwitzer Kirche um. Er stand auf einem städtischen Grundstück. Allerdings an einem Hang, weshalb bei den Stürmen im vergangenen Jahr schon über seine Standfestigkeit diskutiert wurde und man Sorge hatte, dass er auf die Kirche stürzen könnte, deren Dach gerade neu gemacht wird. Weil die Eisbahn in diesem Jahr bei den Stadtwerken aufgebaut wurde, steht der Baum wieder in seiner ursprünglichen Bodenhülse mitten auf dem Obermarkt und ist schon von der neuen Brücke in der Straße des Friedens bestens zu sehen.

Döbeln: Die letzte Mitgliederversammlung der beiden Döbelner Rassekaninchenzuchtvereine im Jahr 2019 findet am Freitagabend im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz statt. Beginn ist um 19.30 Uhr Dazu laden der Rassekaninchenzuchtverein S 837 Döbeln-Pommlitz und Rassekaninchenzuchtverein S 94 Döbeln alle Mitglieder und Freunde beider Vereine ein.

Döbeln: Eine Woche früher als üblich lädt der Stadtsingechor Döbeln in diesem Jahr schon am ersten Adventwochenende, am Samstag den 30. November zu seinem jährlichen Adventskonzert ein. Dabei stimmen die Sänger auf die Weihnachtszeit mit einem abwechslungsreichem Programm ein und laden zum Zuhören und Mitsingen ein. Begleitet wird der Chor von Kantor Markus Häntzschel an der Orgel und das Streicherensemble der Musikschule Döbeln. Karten gibt es in Weinhandlung Roßberg oder an der an der Abendkasse.

Hartha: Das Datum für den Nachhol-Vortrag von Maria Bixl steht fest. Am Freitag, den 6. Dezember ab 19 Uhr, berichtet die gebürtige Harthaerin von ihrer freiwilligen Arbeit in Sri Lanka in einem Waisenhaus für Kinder mit Behinderung. Die Karten kosten im Vorverkauf 5 Euro. Der Erlös geht an den Verein „Therapie für Prithipura e.V.“.

Hartha/ Chemnitz: Die Pestalozzi-Oberschule wurde mit dem Qualitätssiegel Berufliche Orientierung ausgezeichnet. Bereits im September stand fest: Vier weitere Jahre darf die Schule sich mit dieser Auszeichnung schmücken. In Chemnitz erhielt das Kollegium um Schulleiterin Heike Brüssau am Montag die Plakette, die nun die Schule zieren darf. Der Siegel wird nur nach eingehender Prüfung an die Schulen verliehen.

Haßlau: Diesen Freitag sammeln die Kameraden der Haßlauer Feuerwehr wieder Altpapier. Ab 14 Uhr sollten die alten Zeitungen bereit liegen. Die letzte Sammlung in diesem Jahr wird am 22. Dezember durchgeführt.

Kriebstein: Auch die Gemeinde Kriebstein hat jetzt eine Ladesäule für E-Autos. Im Ortsteil Kriebethal steht diese auf dem zentralen Parkplatz. Gesponsert hat die Anlage der Stromversorger EnviaM. Dieser hatte auch der Stadt Waldheim eine solche Ladesäule spendiert. Sie steht am Niedermarkt.

Leisnig:Die Patientenvorlesung in der Helios-Klinik Leisnig widmet sich am Mittwoch dem plötzlichen Herztod. Unter anderem wird Wissen um die Wiederbelebung aufgefrischt, denn für eine Person mit einem Herzstillstand ist es überlebenswichtig, wie entschlossen der Ersthelfer reagiert. In der Vorlesung wird auch konkret geübt. Sie beginnt am späten Nachmittag um 17 Uhr.

Zum 16. Kreiskarnevalstreffen haben sich am Sonnabend die acht Faschingsclubs aus dem Altkreis Döbeln im Sonnenhof Ossig zusammengefunden. Rund 160 Karneval-Macher konnten dabei zur Abwechslung auch selber mal bei den jeweils anderen Vereinen schauen, was die eigentlich so treiben. Denn um die Programme der anderen anzuschauen, bleibt in der Saison wenig Gelegenheit. Aus der Taufe gehoben wurde das Kreiskarnevalstreffen in den 80er Jahren im Döbelner Staupitzbad, als es auch in der Muldestadt noch einen Faschingsclub gab. Seither findet das Treffen alle zwei Jahre immer bei einem anderen Club statt. Nachdem diesmal die Haßlauer an der Reihe gewesen sind, finden sich in zwei Jahren alle bei den Waldheimern zusammen. Quelle: KCH

Ostrau: Mit dem diesjährigen mit 20.000 Euro dotierten Regine-Hildebrandt-Preis wurde das Ost-West-Forum auf Gut Gödelitz ausgezeichnet. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) überreichte gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Forum Ostdeutschland der Sozialdemokratie Wolfgang Tiefensee am gestrigen Dienstag den Preis im Berliner Willy-Brandt-Haus. Im Andenken an Regine Hildebrandt werden Personen oder gesellschaftliche Gruppen für ihre Verdienste bei der Herstellung der inneren Einheit Deutschlands und ihr herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Ostrau: Am Dienstag flog der diesjährige Weihnachtsbaum an der Eschke-Mühle ein. Dort darf er jetzt die nächsten Wochen in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Beim Aufstellen half die Firma Ehrlich aus Pulsitz mit schwerem Gerät. Der Baum selbst ist 6,50 Meter groß und stammt aus Clantzschwitz Am Sonntag, 8. Dezember, darf er sich zum Weihnachtsmarkt ganz offiziell bestaunen lassen.

Um das Thema Biomasse praktisch zu erleben, gingen am Montag 28 Schüler des Leipziger Gymnasiums „Louise-Otto-Peters-Schule“ auf Exkursion in den Landwirtschaftsbetrieb „Landgut Westewitz“ mit angeschlossener Biogasanlage nach Großweitzschen. Das Gymnasium ist eine von aktuell zwölf Klimaschulen in Sachsen. Die Schülerinnen und Schüler des Profilunterrichts Nachwachsende Rohstoffe der Klasse 9 erfahren dort mehr zur Funktionsweise einer Biogasanlage und erhalten Einblick in eine alternative Energieversorgung. Schon in der letzten Woche schauten Zehntklässler des Mittweidaer Gymnasiums im Betrieb von Sven Krawczyk vorbei. Der stand den neugierigen Schülern Rede und Antwort. Quelle: Sven Bartsch

Von DAZ