Das war der letzte tragische Einsatz der Döbelner Feuerwehr in 2019

Das Facebook-Team der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln um Heiko Hentzschel, Ramon Schulze, Marcel Stern, Johannes Ulrich und Max Richter hatte am Silvestertag bereits ihre Grüße an alle Verschickt, die die Kameraden bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützt haben. 242 Einsätze standen da für die 62 aktiven ehrenamtlichen Feuerwehrleute, darunter zwei Frauen, im Einsatztagebuch für 2019. Doch das Jahr 2019 war da noch nicht zu Ende. Ein tragischer Einsatz folgte noch gegen 20.30 Uhr. Aus der Feldstraße in Döbeln wurde ein Küchenbrand gemeldet. Mit 15 Kameraden und vier Fahrzeugen rückte der komplette Löschzug aus.

Tod vor dem Herd

Der Küchenbrand entpuppte sich als angebranntes Essen auf dem Herd in ein er Erdgeschosswohnung an der Feldstraße 3. Doch der Einsatztrupp fand vor dem Herd den leblosen 66-jährigen Wohnungsinhaber. „Wir haben den Mann dem Rettungsdienst übergeben, die alles versuchten, ihn wiederzubeleben. Leider ohne Erfolg“, sagt Udo Hundrieser, Einsatzleiter der Döbelner Feuerwehr. Na klar, macht das auch unseren Kameraden zu schaffen, wenn der letzte Einsatz des Jahres auch noch einer mit tödlichem Ausgang ist.“ Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der 66-Jährige durch Rauchgasvergiftung starb. Wie es genau dazu kam, wird noch ermittelt.

Die Feuerwehrleute können die Wohnung nach einem ordentlichen Durchlüften an Steffi Tauber, die Diensthabende des Ordnungsamtes, übergeben. Gemeinsam mit der Polizei kümmerte sie sich um das Sichern der Wohnung und die Information an die Angehörigen. Der Schaden in der Wohnung blieb auf die Küche begrenzt, so dass die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses alle in ihren Wohnungen bleiben konnten.

Tödlicher Wohnungsbrand Zuletzt hatte es in Döbeln am 8. Oktober 2019 in der Unnaer Straße 43 im Wohngebiet Döbeln-Ost II einen tödlichen Wohnungsbrand gegeben. Dabei kam ein 70 und 72 Jahre altes Ehepaar tragisch ums Leben. Ein Polizist, der als Ersthelfer im Einsatz war, wurde verletzt. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und zwölf Kameraden an und mussten mit der Drehleiter die Fensterfront absuchen, weil zunächst unklar war, wo der Brandgeruch herkam.

Im selben Haus an der Feldstraße 9 hatte es vor knapp drei Jahren, am 20. März 2017, schon einmal einen Küchenbrand gegeben. In einer Küche in der zweiten Etage hatte sich ein Schneidebrett aus Holz entzündet, das auf einem Elektroherd lag. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug mit 24 Kameraden vor Ort, musste aber nicht mit Schläuchen löschen. Der Angriffstrupp konnte damals das Holzbrett unter dem Wasserhahn ablöschen. Zum Glück kam damals niemand zu Schaden.

Eineinhalb Jahre zuvor, im September 2015, starb allerdings in der Feldstraße Nummer 18, einem Haus gegenüber, eine 54-jährige Mieterin bei einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehrleute fanden den verkohlten Leichnam, gegen 7 Uhr. Der Brand war offenbar schon in der Nacht ausgebrochen, wobei die Flammen vermutlich wegen Sauerstoffmangels wieder von selbst erloschen waren. Deshalb hatten Hausbewohner den Brandgeruch erst am Morgen im Treppenhaus bemerkt und Feuerwehr, Polizei sowie Rettungskräfte alarmiert.

Ein Teil der Döbelner Feuerwehrleute hatte den Jahreswechsel im Gerätehaus verbracht und dort alkoholfrei gefeiert. Von dort aus starteten sie gegen 3.30 Uhr zum ersten Einsatz des neuen Jahres. Am Busbahnhof brannten Reste von Feuerwerksbatterien auf der Straße und wurden abgelöscht.

Von Thomas Sparrer