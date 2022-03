Hartha

Etwa 40 Schüler und Schülerinnen konnten sich am Mittwoch am Gymnasium in Hartha über ihre Vorstellungen zum Leben auf dem Land austauschen. Die Bedürfnisse der Jugendlichen fließen in einen Aktionsplan ein, mit dem entschieden wird, wofür es EU-Fördergelder gibt. Dr. Sabine Heymann, Geschäftsführerin der Beratungsfirma LE-Regio, leitete die Veranstaltung.

Mobilität und Freizeit

Gleich am Anfang ging es um den Schulweg. Die Pendelzeiten reichten dabei von fünf Minuten Fußweg bis hin zu einer Stunde Busfahrt. Zudem sei auch für viele die schlechte Anbindung von Zug und Bus ärgerlich oder wenn der Schulbus schon vor Unterrichtsende nicht mehr fahren würde.

Dr. Sabine Heymann war sehr erfreut über die rege Teilnahme der Schüler und Schülerinnen. Quelle: Sven Bartsch

„Mich hat sehr erstaunt, dass die Schüler gesagt haben: Wir würden schon einiges in einem Verein machen, aber wir haben keinen echten Plan, was es alles gibt.“, sagt Dr. Sabine Heymann. Es sei also wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen wüssten, was in der Region angeboten wird.

Die Schüler und Schülerinnen schlagen einen Tag der Vereine vor, bei dem die Jugendlichen die Vereine kennenlernen können. Außerdem sind auch weiterhin die klassischen Clubräume wichtig. Also Räume in denen Jugendliche sich treffen und selbst beschäftigen können. Dabei wünschen sich insbesondere die Mädchen andere Beschäftigungen als Fußball.

Zukunftsplanung

Die Jugendlichen befassten sich mit Beispielen, wofür die Fördergelder genutzt werden könnten. So sei es um einen Hof gegangen, der zu Teilen leer stehe. Als Nutzungsideen für den Hof schlugen die Jugendlichen Ferienwohnungen, Co-Working-Spaces oder einen Secondhand-Laden vor.

Am Ende der Befragungen und Auswertung soll ein Aktionsplan entstehen. Daraus soll hervorgehen, wofür die Fördergelder ab 2023 ausgegeben werden können. Für die Projekte aus den Regionen stünden dann etwa sieben Millionen Euro für fünf Jahre bereit.

Von Philip Fiedler