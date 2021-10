Das wünscht sich Döbelns Oberbürgermeister zum 40.

Döbeln

Nahezu wunschlos glücklich ist Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser zu seinem heutigen runden Geburtstag. 40 Jahre wird er alt. „Ich bin gerade ein rundum zufriedener Mensch“, sagt er auf die Frage, nach seinen Geburtstagswünschen. „Ich habe drei Kinder und eine tolle Frau. Einen spannenden und sehr ausfüllenden Job habe ich zudem.“ Dann fallen ihm doch noch ein paar Wünsche ein: „Ich wünsche mir, dass wir alle wieder achtsamer miteinander umgehen und dass der soziale Zusammenhalt wieder besser wird. Und dann wünsche ich mir bei vielen Menschen mehr Vertrauen in die Zukunft, denn unsere Stadt und die Region entwickeln sich positiv und wir sind da auch weiterhin auf einem guten Weg.“ Sven Liebhauser wurde am 12. Oktober 1981 in Leisnig geboren. Nach der Schulzeit lernte er Bankkaufmann, wurde Betriebswirt und machte das Fachabitur in Riesa. Danach studierte er Rechtspflege an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung in Meißen und arbeitete im gehobenen Justizdienst. Seit 2004 ist er Stadtrat in Döbeln, seit 2008 Kreisrat im Kreistag von Mittelsachsen. Von 2009 bis 2019 vertrat er die Region im Sächsischen Landtag. Seit 2019 ist er Oberbürgermeister von Döbeln. Seit 2017 ist Sven Liebhauser zudem Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Mittelsachsen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer