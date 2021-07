Daumen hoch für Spenden aus Roßwein

Roßwein

Roßweins Spenden-Lkw ist gut im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr angekommen. Die Handballer des RSV um Katharina Artelt und Jens Feldmann hatten in einer spontanen Aktion für die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt. In Roßwein ist jetzt erst einmal Schluss mit der Annahme, es soll aber noch eine Folgeaktion gestartet werden, die ganz konkret am Bedarf im Hochwassergebiet ausgerichtet sein wird. Katharina Artelt stammt selbst aus der Region im Westen Deutschlands und steht weiterhin im Kontakt mit Betroffenen.

Voll beladen und gut in Bad Neuenahr angekommen: Der Roßweiner Lkw mit Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Quelle: privat

Spenden abgegeben werden können jetzt aber erst einmal noch bei Yvonne und Matthias Nowack in Oschatz. Im Stadtteil Fliegerhorst, Am Forsthaus 1 können Spender am Freitag von 16 bis 20 Uhr und Sonnabend von 8 bis 10 Uhr vorbeikommen. Angenommen werden: IBC-Container, Hygiene-Artikel, Reinigungsmittel, kleine Elektrogeräte, Tiernahrung, Gartenschläuche, Lebensmittel, Werkzeuge, Schaufeln, Gummistiefel, Pumpen, Taschenlampen und Batterien. Der Lkw von dort startet am Sonntag nach Eschweiler. Wer etwas abgibt soll dies bitte alles in Kartons verpacken und beschriften.

Von Manuela Engelmann-Bunk