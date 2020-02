Eine Matratze aus Döbeln soll „Das Ding des Jahres“ werden. In der ProSieben-Show will Kay Steinbach seine in der Stiefelstadt produzierte Schlafmatte zum Sieg bringen. Gewinnt er, kassiert er satte 100.000 Euro. Der DAZ verriet er, wo und mit wem er die Show am Mittwochabend schaut.