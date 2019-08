Döbeln/Waldheim

Wie schnell man in die Fänge von gefährlichen Drogendealern geraten kann, bekam ein junger Mann aus Waldheim am eigenen Leib zu spüren. Nach Schilderungen von Johannes K.* wurde er von Kriminellen, die regelmäßig aus einer sächsischen Großstadt anreisten, erheblich unter Druck gesetzt. Er ließ sich darauf ein, für diese Drogen zu verkaufen. Weil er von der Polizei erwischt wurde, stand der 21-Jährige nun selbst vor Gericht: unerlaubtes Handeltreiben von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in fünf Fällen, so lautete die Anklage vor dem Jugendschöffengericht in Döbeln unter Vorsitz von Richterin Marion Zöllner.

Verhängnis nimmt seinen Lauf

Weil er selbst Drogen konsumierte – heute sei das nicht mehr der Fall – kannte Johannes K. einen Dealer. Einmal habe dieser ihm Stoff im Wert von 80 Euro dagelassen, ohne das Geld gleich haben zu wollen. Und so nahm das Verhängnis seinen Lauf. Denn auf einmal habe der Dealer 800 Euro gefordert. „Er und eine Begleitperson haben mich am Eichberg in Waldheim auf der Straße abgefangen, mir meine Bierflasche abgenommen und sie mir mehrfach auf den Kopf geschlagen. Dann haben sie mich in ein Auto gedrängt und sind mit mir zu meiner Wohnung gefahren und mit rein gekommen“, schilderte der Angeklagte, was im Sommer 2018 passiert sein soll.

Unter Druck gesetzt

Der Dealer habe dann 100 Gramm Marihuana aus dem Auto geholt und von Johannes K. gefordert, diese Menge nach und nach zu verkaufen. Die Gewinnspanne pro Gramm sollte bei drei Euro liegen. Mit dem Gewinn sollten die Schulden beglichen werden. So unter Druck gesetzt, willigte der Angeklagte ein und begann zu verkaufen. In der Zeit zwischen Weihnachten 2018 und Februar 2019 habe er dann weitere 100 Gramm Marihuana und eine Haschischplatte von 100 Gramm zum Weiterverkauf erhalten. Die Typen aus der Großstadt tauchten noch mal in seiner Wohnung auf, hätten ihm Geldkarte, Schlüssel und Ausweise abgenommen. „Ich hatte Angst vor diesen Leuten und war verzweifelt. Ich hatte ja eine Zeit lang auch Drogen genommen und wollte mich nicht selbst in die Pfanne hauen“, begründet der 21-Jährige, weshalb er mit dem Problem nicht zu Polizei gegangen ist.

Von der Polizei erwischt

Schließlich kam die Polizei zu ihm – besser gesagt, sie erwischte ihn mit rund 80 Gramm Marihuana in Klipptütchen und 134 Gramm Haschisch sowie einer Feinwaage im Rucksack auf dem Waldheimer Kaufland-Parkplatz. Die Betäubungsmittel hatten einen Wirkstoffgehalt von insgesamt 35,33 Gramm Tetrahydrocannabinol (THC). Das war im Februar dieses Jahres. Seit dem habe es keinen Kontakt mehr zu dem Dealer oder seiner Begleitperson gegeben. Der Ertappte legte bereits im Ermittlungsverfahren ein umfassendes Geständnis ab, das laut Richterin Zöllner maßgeblich zur Aufklärung des Falls beitrug. Weitere Zeugen wurden deshalb nicht gehört. Der Dealer aus der Großstadt gilt als „gesondert Verfolgter“.

Verteidiger: Nötigungsnotstand

Staatsanwalt Deckert forderte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung für Johannes K. Die aufgebaute Drohkulisse könne sich strafmildernd, aber nicht strafbefreiend auswirken. Verteidiger Rechtsanwalt Thomas Fischer sah das anders: „Das Gericht sollte prüfen, ob nicht ein Nötigungsnotstand vorlag, der einen Freispruch zur Folge haben könnte.“ Auch eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht wäre denkbar.

Richterin: Abenteuerliche Geschichte

Richterin Zöllner lehnte das aufgrund der geschilderten Gesamtentwicklung des Angeklagten ab: „Es sind keinerlei Reifedefizite zu erkennen.“ Sie sah den Anklagevorwurf bestätigt und keinen Nötigungsnotstand. Es habe sicherlich eine Einflussnahme anderer Personen auf Johannes K. gegeben, die ganze Geschichte klinge aber ziemlich „abenteuerlich“. Gegen den 21-Jährigen würden zudem seine Vorstrafen sprechen, die auf unerlaubten Erwerb, Besitz sowie Handel von und mit Drogen zurückgingen. Zöllner verurteilte den Angeklagten zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

*Name geändert

Von Olaf Büchel