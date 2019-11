Deckname: Selbst gewählt, oder Leisnig im Visier der Stasi

Leisnig

Von um die hundert Besuchern haben etwa 75 einen Antrag ausgefüllt, um in ihre möglicherweise vorhandenen Unterlagen beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR Einsicht zu nehmen. Das ist die bisherige Bilanz der aktuellen Ausstellung über den DDR-Geheimdienst im Stadtgut von Leisnig. Heute ist noch einmal Beratungstag.

Schautafeln detailliert für Leisnig

Vier zusätzliche Schautafeln bereichern jetzt die Ausstellung: Diese geben sehr detailliert Aufschluss darüber, auf welche Weise der DDR-Geheimdienst sich der DDR-Bürger bediente, um beispielsweise Nachbarn oder Arbeitskollegen eben von Nachbarn und Arbeitskollegen bespitzeln zu lassen. Bei der Auswahl ihrer Inoffiziellen Mitarbeiter gingen die offiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit ebenfalls auf Nummer sicher, und das möglichst flächendeckend.

Zur Galerie Und immer wieder die Friedrich-Engels-Straße... Um die zwanzig konspirative Wohnungen in einer Stadt wie Leisnig – in jeder traf je ein Führungsoffizier regelmäßig drei bis vier Inoffizielle Mitarbeiter... Die Ausstellung im Leisniger Stadtgut offenbart das Ausmaß der Bespitzelung wie in jeder Kleinstadt.

Gut beleumdet und gesellschaftlich aktiv

Gut beleumdete, umgängliche, freundliche, kultivierte, gesellschaftlich aktiv mitarbeitende Mitbürger sollten es dann schon sein. Das ist in den Protokollen von Werbegesprächen akribisch vermerkt und heute im Leisniger Stadtgut nachlesbar.

Das bedeutet auch: Unbemerkt im Sinne von „Versehentlich“ wurde niemand zum Denunzianten und Zuträger. So ist durchaus möglich, dass in einer der ausgestellten Verpflichtungserklärungen jemand seine eigene Handschrift oder die eines nahen Verwandten erkennt.

Um die zwanzig konspirative Wohnungen

Grotesk wirkt, dass sich die geheimen Spitzel ihre Decknamen, mit denen sie fortan ihre Berichte unterzeichneten, offenbar selbst wählten. Daten, die denjenigen identifizieren könnten, sind auf den Kopien in der Ausstellung unkenntlich gemacht.

Konspirative Wohnungen, in Leisnig immerhin um die zwanzig Objekte, mietete der Geheimdienst nicht etwa an. Stattdessen wurden strategisch gut liegende Objekte ausgewählt und die dortigen Mieter dafür gewonnen. Ein Zimmer dienten als regelmäßiger Treffpunkt eines jeweiligen Führungsoffiziers mit einer kleinen, aus genau bestimmten inoffiziellen Mitarbeitern bestehenden Gruppe.

Spitzeldienste für eine Monatsmiete

Wer möchte, kann in der Ausstellung in die Liste von Decknamen Einsicht nehmen. Für die Treffen ein Zimmer bereitzustellen, brachte richtig Geld: Es existieren Quittungen über Beträge von 50 Mark – angeblich für Miete. Angesichts niedriger Mieten in der DDR war die Monatsmiete damit schon mal abgedeckt.

Die Spitzel genossen demnach für ihre Staatstreue einen geldwerten Vorteil. In der Ausstellung kann man in Stadt- und Straßenplänen die Lage konspirativer Wohnungen einsehen bis hin zu deren konkreten Grundrissen. Diese Akribie erscheint sogar im Nachhinein noch schaurig.

Das „Tal“ in der Engels-Straße

Diese Wohnungen hatten ebenfalls Decknamen, hießen in der Kirchstraße zum Beispiel „Burg“ oder in der Friedrich-Engels-Straße „Tal“, was auf die unmittelbare Nähe zum dortigen Tanzsaal „Johannistal“ hinweist. Jugendliche untereinander nannten die dortige Disco so. Wer also heute denkt, er wäre für die Staatssicherheit der DDR unbedeutend gewesen, hat damit ganz sicher recht. Das bedeutet noch lange nicht, dass man auch uninteressant war.

Dienstagnachmittag Beratung zu Anträgen

Heute sind in Leisnig zum zweiten und letzten Mal zwei Mitarbeiter der Stasiunterlagenbehörde Leipzig im Veranstaltungsraum vom Stadtgut, Kirchstraße 15, anzutreffen. Zwischen 13 und 18 Uhr reichen sie Anträge auf Akteneinsicht aus und geben Hilfestellung beim Ausfüllen. Sie beraten zu speziellen Nachfragen und geben Hinweise, unter welchen Umständen weiterführende Nachforschungen möglich sind. Die für Leisnig zuständige MfS-Kreisdienststelle befand sich in Döbeln, in der Reichensteinstraße. Die Staatssicherheit verlagerte jedoch Akten nach einigen Monaten systematisch nach Leipzig.

Von Steffi Robak