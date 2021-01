Déjà-vu: Neuer Versuch für Spielothek in Ostrau

Ostrau

Dieser Bauantrag dürfte den Gemeinderäten von Ostrau sehr bekannt vorkommen. Jemand möchte in den Räumen der ehemaligen Schlecker-Filiale im Ostrauer Gewerbegebiet eine Spielothek etablieren. Neu ist nur der Antragssteller. Das ist nicht, wie bisher, ein Automatenhersteller aus Grimma, sondern eine Firma namens conplan-netzwerk GmbH aus Mannheim. Ansonsten liest sich der Antrag nahezu identisch mit dem vorherigen. Auch diesmal besteht der Wunsch, zwölf Spielautomaten zu installieren. Lediglich die Öffnungszeiten unterscheiden sich. Statt wie bisher forciert, von 9 bis 23 Uhr, soll es jetzt schon um 6 Uhr losgehen. Das kommt einem bekannt vor.

Klage fallen gelassen

Rückblick: Mehr als drei Jahre lang versuchte ein Automatenhersteller aus Grimma, sein Vorhaben – eine Spielothek im leer stehenden früheren Schlecker-Markt im Gewerbegebiet zu eröffnen – durchzudrücken. Er scheiterte am starken Willen der Gemeinde Ostrau. Die widersprach dem Vorhaben mehrfach. Anfang 2020 berichtete lvz.de darüber, dass der Antragsteller Klage gegen den Landkreis Mittelsachsen einreichte. Damit wollte er den Landkreis zwingen, den Ablehnungsbescheid zurückzunehmen und eine Baugenehmigung zu erteilen. Die Klage zog er Ende letzten Jahres zurück. Aus persönlichen Gründen, heißt es.

Viel Zeit verging nicht, da flatterte der nächste Antrag ein. Eben jenen, den die Ostrauer Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung auf dem Tisch hatten. Auch diesmal bleibt die Gemeinde bei ihrer Ansicht: Es soll keine Spielhalle im Gewerbegebiet geben. Geschlossen stimmten die Gemeinderäte gegen den Bauantrag zur Nutzungsänderung der Räumlichkeiten.

Aus Gewerbegebiet wird Mischgebiet

Unabhängig davon, aber doch irgendwie damit verbunden: Die Gemeinde Ostrau will den ursprünglichen Bebauungsplan des Gewerbegebietes noch einmal in die Hand nehmen und Änderungen vornehmen. „Bisher ist unser Gewerbegebiet als eben solches ausgewiesen. Dabei ist es schon lange ein Mischgebiet. Wir passen den Bebauungsplan jetzt also an die reale Nutzung an“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Denn tatsächlich gibt es, speziell in dem Bereich, wo auch die ehemalige Schlecker-Filiale zu finden war, eine Mischung aus Gewerbe und Wohnen. „Dort gibt es ein Geschäftshaus mit Gewerbeeinheiten, Gastronomie und Wohneinheiten“, so Schilling weiter. Das Wohnen im Gewerbegebiet ist eigentlich nicht zulässig. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Ausnahme wird zur Regel

Auf diesen Aspekt bezog sich auch der vorherige Antragsteller. Es gebe bereits Ausnahmen, warum dann nicht auch für eine Spielothek. „Es wurden in der Vergangenheit zu viele Ausnahmen für zulässig erklärt. Und diese vielen Ausnahmen sind Grund genug, nicht noch weitere zuzulassen. Sonst wird die Ausnahme zur Regel“, erklärt Dirk Schilling.

Den Bebauungsplan zu ändern, das hatte die Gemeinde schon lange vor. „Bisher wurde uns davon abgeraten. Das hätte wie ein Behinderungsbeschluss ausgesehen. Also, dass wir das nur machen, um die Spielothek zu verhindern“, so Schilling. Mit Fallen lassen der Klage war der Weg frei. „Dass nun ein neuer Antrag einging, konnte niemand ahnen. Wir ändern den Bebauungsplan jetzt trotzdem.“ Dort soll nicht nur das Wörtchen Gewerbegebiet durch Mischgebiet ersetzt werden, sondern auch genau festgeschrieben werden, „was wir wollen und was nicht“, betont der Bürgermeister. Und eine Spielothek ist städteplanerisch nicht gewollt. Auch das wird dort festgeschrieben.

Stephanie Helm