Déjà-vu im Gemeinderat: Zschaitz-Ottewiger Feuerwehr soll besser ausgestattet werden

Zschaitz-Ottewig

Einen Schwung neuer Dienstkleidung und Ausrüstung sollen die beiden Ortswehren in Zschaitz und Ottewig bekommen. Die Kameraden meldeten Bedarf an. So benötigen die Zschaitzer beispielsweise Handschuhe für die technische Hilfeleistung, die Ottewiger brauchen sechs Feuerwehrhaltegurte. Beide Wehren orderten dringend Wintermützen, aber auch Strickjacken, Latzhosen oder Helme finden sich auf der Bedarfsliste. Die Kosten dafür betragen rund 7.900 Euro. Die Anschaffung wird im besten Fall gefördert. 40 Prozent könnte die Kommune aus der Förderrichtlinie Feuerwehrwesen erhalten. Von Zschaitz-Ottewig müsste dann noch ein Eigenanteil in Höhe von rund 4.700 Euro erbracht werden. Auf die gleiche finanzielle Unterstützung hofft die Kommune auch in Sachen neuer Ausrüstung für ihre Kameraden.

Déjà-vu im Gemeinderat

In den Gerätehäusern und Fahrzeugen fehlt es an einigen Dingen. So brauchen die Wehren unter anderem Helmlampen, Druckschläuche oder auch eine Turbo-Spritze. Kosten hierfür: zirka 6.400 Euro. Wird das Vorhaben gefördert, bleiben für die Gemeinde noch rund 3.800 Euro Eigenmittel.

Beim Lesen der Beschlussvorlage dürften die Gemeinderäte am Mittwochabend ein Déjà-vu gehabt haben. Der gleiche Fördermittelantrag wurde schon einmal für das Jahr 2020 gestellt. Fast genau ein Jahr ist das her. Weil im Förderprogramm aber nicht genügend Mittel zur Verfügung standen, ging die Gemeinde Zschaitz-Ottewig leer aus. Nun soll es einen neuen Versuch geben. Mit ihrer neuen Kleidung und den notwendigen Ausrüstungsgegenständen können die Kameraden dann aber erst im nächsten Jahr rechnen – ein positiver Förderbewilligungsbescheid vorausgesetzt. Der ist auch Voraussetzung dafür, dass überhaupt etwas von den gewünschten Sachen angeschafft wird. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn diesmal auch tatsächlich Fördermittel fließen.

Heftige Diskussionen

Ganz ohne Diskussion ging der Beschluss aber nicht durch. Auch, weil die Gemeinderäte von Zschaitz-Ottewig eine prominente Zuhörerin hatten. Veronika Bellmann, die mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete, stattete dem Gemeinderat einen Besuch ab. Wie Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) im Nachgang erklärt, wurde die Debatte geführt, warum die Kommune so viel Geld in die Hand nehmen muss, um die Feuerwehr einsatzbereit zu halten. Die Gemeinderäte sahen da eher den Bund in der Pflicht, so Barkawitz. „Es gab heftige Diskussionen, aber am Ende ging der Beschluss durch den Gemeinderat“, so das Gemeindeoberhaupt.

Von Stephanie Helm