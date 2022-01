Dem Täter in Roßwein auf der Spur

Roßwein

Es war ein gruseliger Fund, den eine Spaziergängerin mit ihrem Enkelkind zwischen den Jahren am Bauhof-Silo in Neuseifersdorf machte: Über 70 Köpfe von Gänsen, Enten und Laufenten lagen da am Feldrand, wild entsorgt offenbar vom Besitzer nach der Schlachtung. Das reguläre Beseitigen mussten schließlich Ordnungsamtsleiterin Kristina Gebhardt und Bauhofchefin Monika Weigel erledigen – die beiden Frauen sammelten die unschönen Überreste mit einem großen Müllsack ein, der kam in eine Tonne auf dem Bauhof und sind schließlich von der Tierkörperbeseitigungsanstalt des Landkreises abgeholt worden.

Genau das wäre auch für den Besitzer der Schlachtabfälle der richtige Weg gewesen, sagt Kristina Gebhardt. Genauso wie jedes andere Tier, das tot aufgefunden wird, es sei denn es handelt sich um Wild, müssen Schlachtabfälle gemeldet werden. In einem entsprechenden Merkblatt des Landratsamtes sind die Handlungsanweisungen zusammengestellt: Fremde oder herrenlose Körper von Vieh, Hunden und Katzen sind in der Tierbeseitigungsanstalt Sachsen zu entsorgen und je nach Fundort vom Grundstücksbesitzer, Straßenbaulastträger oder dem zur Unterhaltung eines Gewässers Verpflichteten dort anzumelden. Die Bauhofmitarbeiter können davon ein Lied singen – regelmäßig müssen sie beispielsweise totgefahrene Katzen von der Straße aufkratzen. Tote Wildtiere sollten aus hygienischen Gründen nicht angefasst werden, sie dürfen und sollten grundsätzlich in der Natur verbleiben. Bei Unfallwild, welches dem Jagdrecht unterliegt, ist der örtlich zuständige Jäger oder die Polizei zu informieren.

Kristina Gebhardt kann nicht verstehen, warum jemand den Aufwand auf sich nimmt, solche Schlachtabfälle illegal zu entsorgen. Natürlich: Es werden Gebühren erhoben für die Beseitigung, doch die seien im Landkreis überschaubar. Außerdem begehe der Eigentümer so eine Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldtatbestand. Gerade im ländlichen Raum muss man auch damit rechnen „ertappt“ zu werden. Im Roßweiner Fall ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Täter gefunden wird. „Wir haben zwei unabhängige anonyme Hinweise bekommen, die auf einen Verursacher hinweisen“, erklärt die Ordnungsamtsleiterin. Polizei und Ordnungsamt werden diesen Hinweisen nachgehen.

Nicht nur am Silo in Neuseifersdorf wird die Abgeschiedenheit immer wieder gern genutzt, um illegal Müll abzulagern. Auf der Haßlauer Straße zwischen Edeka und Gewerbegebiet, dort wo der August-Bebel-Gedenkstein steht, führt ein kleiner Weg ins Dickicht. „Das ist eine beliebte Stelle, genauso wie entlang des Radweges an Fischers Teichen oder auch in einem verlassenen Garten in der Kolonie unterhalb der Wanne.“ Kristina Gebhardt kennt die geheimen Stellen inzwischen gut. Und sie weiß auch, wie man Verursacher findet. Das Öffnen der Müllsäcke ist zwar unangenehm, aber oft hilfreich. „Briefumschläge, alte Krankenkarten, Paketkartons mit Adressen oder andere Anhaltspunkte finden sich da.“ Ist der Verursacher gefunden, wird die Ordnungswidrigkeit geahndet.

Von Manuela Engelmann-Bunk