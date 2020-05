Dem gefährlichen Weg vom Ullrichsberg zum Bus soll ein Ende gesetzt werden

Ullrichsberg

Ein paar hundert Meter Straßengraben sind es, die den Ullrichsbergern schon seit vielen Jahren schwer im Magen liegen. Vor allem jenen, die den Bus nutzen beziehungsweise deren Kinder auf diesen angewiesen sind. Der Gang zur Bushaltestelle nämlich ist für die Bewohner des oberen Ullrichsberges nicht nur abenteuerlich, sondern genau genommen bisweilen kreuzgefährlich – weil es keinen Gehweg gibt. Die Stadt Roßwein hat jetzt damit begonnen, die Voraussetzungen für den Bau eines Bürgersteiges zu schaffen und den Auftrag für die Planungsleistungen an die Strabag vergeben.

Kurve wird zur Herausforderung

Wer von Döbeln nach Roßwein fährt und in der Ortslage Ullrichsberg den Bahnübergang passiert, sieht linker Hand das Dilemma der Bus fahrenden Bewohner des Ortes. Neben dem Straßengraben gibt es keinen Streifen, der den Fußgänger beim Gang zur oder von der Bushaltestelle vor dem Straßenverkehr schützen könnte. Kombiniert mit der Unvernunft vieler Autofahrer, die an dieser Stelle trotz der vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde wesentlich fixer unterwegs sind, wird die Kurve zur Herausforderung für Leute, die dort langlaufen.

Vor allem in der dunklen Jahreszeit und besonders, wenn Schnee liegt, der dann zur Straßenseite aufgeschoben ist und vollends den Weg versperrt. Schon immer habe diese Stelle für Diskussion im Ort gesorgt, weiß Frank Morgenstern, der bis vor kurzem Straßenbürgermeister des kleinen Ortes war, in dem um die 60 Leute leben. „Und es muss ja nicht erst etwas passieren, oder?“

Stadt will Lösung finden

Zuletzt hatten die Bewohner in einer Stadtratssitzung vor zwei Jahren ihren Unmut über verschiedene brach liegende Probleme in Ullrichsberg geäußert. Der fehlende Gehweg war einer der Punkte.

Die Stadt zeigt sich bereit, das Problem anzugehen. Doch Bauamtsleiter Dirk Mehler weiß, dass es ein schwieriges Unterfangen werden könnte, an dieser Stelle einen Fußweg zu bauen. Das kann die Stadt nämlich nicht einfach mal so, denn 80 Prozent des Grundstücks, auf dem der Gehweg gebaut werden muss, gehöre dem Landkreis. Der Schutzstreifen hinter dem Bahnübergang gehört der Bahn, die davon auch nichts abgeben möchte. Die Gemengelage ist anspruchsvoll. „Wir haben jetzt jemanden mit der Entwurfsplanung beauftragt, aber unter Umständen kann es auch passieren, dass dieser Plan am Ende verworfen werden muss“, so Mehler.

Von Manuela Engelmann-Bunk