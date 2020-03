Denkmal muss sein Erscheinungsbild ändern

Oschatz

Die Brücke, auf der die Schmalspurbahn im Bereich der Körnerstraße die Döllnitz überquert, wird in diesem und im nächsten Jahr saniert. „Weil wir den Kran für die Montage des Stahlbaus an der Körnerstraße aufstellen müssen, blieb uns keine andere Wahl, als den Baum am Haltepunkt zu fällen“, bedauert Lutz Haschke, Eisenbahnbetriebsleiter bei der Döllnitzbahn (DBG). Die DBG habe nach dem Abtragen der oberen Äste noch einen Baumschutzgutachter eingeschaltet, aber die komplette Fällung sei nicht zu vermeiden gewesen.

„Diese Brücke ist die längste in unserem Streckennetz“, erläutert Lutz Haschke. Das jährliche Baubudget von etwa 600 000 Euro würde nicht ausreichen, um diese Aufgabe zu stemmen. Deshalb werde man diese Maßnahme auf zwei Jahre strecken.

Demnach plane man damit, noch in diesem Jahr den Stahlbau in Auftrag zu geben und geliefert zu bekommen. Die Arbeit an den Widerlagern und den beiden Pfeilern in der Döllnitz sowie die Montage des Stahlbaus darauf soll 2021 erfolgen.

„Die Brücke, so wie wir sie jetzt sehen, gehört zum Originalbestand der Bahnlinien. Sie wurde 1883/84 errichtet“, erläutert Lutz Haschke. Das Problem sei, dass sie aus so genanntem Schweißeisen gefertigt worden sei. „Dieses Material neigt zum Spaltenbruch. Er wird durch zahlreiche Lastenwechsel, also Fahrten mit den Zügen, begünstigt“, schildert der Eisenbahnbetriebsleiter die Situation. Dabei könne niemand seriöse Aussagen zur Haltbarkeit dieser Konstruktion machen. Fakt ist, dass es Durchrostungen an den Enden der Brücke gab. Diese seien vor zwei Jahren ausbetoniert worden. Als eigentliche Herausforderung bei diesem Vorhaben bezeichnet Lutz Haschke aber nicht die Brücke, sondern deren Lage: „Auf der einen Seite haben wir die B 6, die wir nicht für längere Zeit sperren können und auf der anderen die Körnerstraße, auf der wir keinen schweren Kran aufstellen können.“

Seit kurzem liegen die Planungen für den Neubau vor. Neben der technischen Ausführung gehören dazu unter anderem wasserrechtliche und naturschutzrechtliche Genehmigungen sowie die Genehmigung der Fischereiaufsicht. Auch der Denkmalschutz habe um seine Anliegen gekämpft. „Das mittlere der drei jeweils 14 Meter langen Brückenteile muss erhalten werden“, erläutert Lutz Haschke. Allerdings sehe die Einigung nicht vor, dieses Teil auch wieder einzubauen. Wo es gelagert beziehungsweise aufgestellt werde und ob es dort öffentlich zugänglich sein werde, sei noch zu klären. Die Genehmigung, die Brücke abzubrechen, liege seit einem Dreivierteljahr vor.

Eine weitere knifflige Aufgabe sei es gewesen, das Erscheinungsbild des Bauwerkes zu erhalten und gleichzeitig die Anforderungen an den Hochwasserschutz zu erfüllen. Letzterer erfordere einen Abstand der Unterkante des Bauwerks von 50 Zentimetern zum Pegel eines statistisch aller 100 Jahre auftretenden Hochwassers. „Diesen Wert können wir knapp nicht einhalten“, räumt der Eisenbahnbetriebsleiter ein. Man werde nach dem Neubau aber deutlich besser dastehen als jetzt. Die Konstruktion werde dadurch, dass man drei statt bisher zwei Träger verwende, schlanker. Die Gleise höher zu legen sei keine Option, weil damit die Steigung der Strecke wachse und eine Rampe auf der angrenzenden Stützmauer gar nicht aufgebaut werden könne. Tatsächlich stelle in diesem Bereich die Straßenbrücke über die Döllnitz das Nadelöhr beim Abfluss eines Hochwassers dar.

Neben der Verschlankung werde ein weiteres Detail dazu führen, dass sich die Ansicht der Brücke verändern werde. „Wir kommen nicht umhin, aus Sicherheitsgründen Gangstege an der Brücke vorzusehen. Diese müssen dann auch ein Geländer bekommen“, erläutert Lutz Haschke. Die Gangstege sehen die Vorschriften vor, um einen möglicherweise auf der Brücke liegenbleibenden Zug evakuieren zu können.

Bevor im kommenden Jahr die Brücke montiert werden kann, müssen die Widerlager sowie die Stützpfeiler abgebrochen und neu aufgebaut werden. Deren Neubau werden in Beton erfolgen. Dabei würden die Widerlager mit Naturstein verblendet. Die Pfeiler erhalten eine Sandsteinoptik.

Einen detaillierten Ablaufplan für das nächste Jahr gibt es noch nicht, aber zwei Termine, die den Rahmen für die Bauarbeiten vorgeben. „Wir werden den Zugverkehr zur Kleinen Gartenschau Ende Juni gewährleisten und wollen zum Bahnhofsfest in Mügeln im September die Strecke wieder nutzen“, betont Lutz Haschke. Kommentar

Von Axel Kaminski