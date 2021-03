Der April bringt die Frische nach Waldheim

Waldheim

Die Frische kommt nach Waldheim. Und zwar in Gestalt eines neuen Marktes. Auf diesem bieten regionale Händler vor allem Lebensmittel an. Die Stadt verspricht sich davon, das Zentrum zu beleben.

„Wir haben uns schon länger in der Verwaltung Gedanken gemacht und auch in anderen Städten angeschaut, wie dort die Frischemärkte laufen“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Auf dem Frischemarkt soll es regionale Produkte zu kaufen geben, die nicht überall erhältlich sind. Welche Anbieter genau vertreten sein werden, vermochte der Bürgermeister noch nicht zu sagen. Der erste Waldheimer Frischemarkt soll in einem Monat eröffnen. „Wir haben uns für den 3. Samstag im Monat entschieden, um den anderen Städten keine Konkurrenz zu machen“, sagt Bürgermeister Ernst.

In der Region Döbeln wäre das der Bauernmarkt im Leisniger Ortsteil Klosterbuch. Hier strömen immer tausende Besucher hin. Das führte in der Vergangenheit zu zugeparkten Straßen, bis das Kloster als Veranstalter zusätzliche Parkplätze eingerichtet hat. Bürgermeister Ernst geht erstmal davon aus, dass der Waldheimer Frischemarkt nicht gleich ein Horrorszenario im ruhenden Verkehr – sprich ein Parkchaos – heraufbeschwören wird. „Wir haben genügend Parkplätze An der Zschopau bei der ehemaligen Spindelfabrik. Und weitere sind auf dem Augustinerplatz zu finden“, sagt er.

Der erste Waldheimer Frischemarkt soll am 17. April stattfinden. Nicht nur Markthändler sollen dort künftig ihre Waren präsentieren. Die Stadt plant, sofern das die Hygienevorschriften zulassen, auch kulturelle Programme, beispielsweise künstlerische Darbietungen. Zudem sieht Bürgermeister Ernst im Frischemarkt einen Rahmen, in dem sich beispielsweise mal Vereine vorstellen können.

Von Dirk Wurzel