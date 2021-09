Der Batteriezug rollt in Döbeln ein

Döbeln/Leipzig

Ab 2025 könnte Döbeln einen S-Bahnanschluss bekommen. Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) hat dies schon länger vor. Jetzt wird die Sache konkreter und schon am kommenden Sonnabend wird auf der gesamten Bahnstrecke zwischen Leipzig und Döbeln einen Tag lang vorgeführt, wie es ab 2025 aussehen kann. Bisher scheiterte die S-Bahn-Anbindung von Döbeln an das Mitteldeutsche S-Bahnnetz daran, dass die Bahnstrecke nicht elektrifiziert ist. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) bedient die Bahnstrecke RB 110 mit dieselgetriebenen Zügen noch bis 2025. Doch Dieselloks dürfen den Leipziger Citytunnel als Herz des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes nicht nutzen.

 Doch am nächsten Sonnabend, dem 18. September, wird ein besonderes Schienenfahrzeug im Döbelner Hauptbahnhof einrollen: Ein moderner Batteriezug, der langfristig die alten Dieselzüge ins Depot schicken könnte. Einen Tag lang präsentiert der ZVNL modernste Transporttechnik des Schweizer Fahrzeugherstellers Stadler. Die Aktion findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche und in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen statt. ZVNL-Geschäftsführer Bernd Irrgang hat für nächsten Sonnabend Kommunalpolitiker und weitere Akteure eingeladen, sich an diesem Tag von den Vorzügen eines Akku-Zuges zu überzeugen. Der Batteriezug startet am Morgen in Delitzsch, durchfährt den Leipziger City-Tunnel und macht anschließend Halt an den Bahnhöfen Grimma und von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr auch Halt in Döbeln, bevor es über Leipzig-Plagwitz retour nach Delitzsch geht.

Bereits seit längerem verfolgt der ZVNL das Ziel, auf der Strecke Leipzig-Grimma-Döbeln auf alternative Antriebe umzusteigen. 2019 setzten die Leipziger Akteure schon einmal einen Wasserstoffzug aufs Gleis. Als zuständiger Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr im Raum Leipzig hatte der ZVNL gemeinsam mit der Metropolregion Mitteldeutschland und dem ostdeutschen Wasserstoffcluster Hypos eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Im Mittelpunkt standen damals Wasserstoffzüge, aber auch batterie-elektrische Züge waren schon im Gespräch. Denn diese neuen Züge, so betont der Verband immer wieder, eröffnen die Möglichkeit, Grimma und Döbeln ans Mitteldeutsche S-Bahn-Netz anzuschließen, ohne eine kostspielige Streckenelektrifizierung, an der es bislang fehlt. Batteriezüge wie der „Flirt Akku“ der Firma Stadler beziehen ihren Strom aus Akkus und haben damit nach Herstellerangaben eine Reichweite von rund 150 Kilometern. Der vorerst auf einen Tag beschränkte Einsatz soll zeigen, wie eine Elektrifizierung des Bahnverkehrs zwischen dem Oberzentrum Leipzig sowie Grimma und Döbeln auch ohne Oberleitung gelingen kann – einschließlich Passage des Herzstücks des S-Bahn-Netzes Leipziger Citytunnel.

Bereits im Vorjahr schrieb der Leipziger Verband Beratungsleistungen für den Einsatz innovativer Antriebe aus. Ziel ist es weitere Klimaschutzziele zu erreichen. Dafür wird insbesondere die bisher mit Dieselfahrzeugen bediente Strecke Leipzig-Grimma-Döbeln betrachtet. Im Zusammenhang damit steht das finanziell umfangreichste Projekt zum Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier, das bislang aufs Gleis gesetzt wurde. Demnach erhält der ZVNL Geld für den Aufbau eines kompletten Fahrzeugpools aus Mitteln des Kohleausstiegs. Der Bund hatte erst vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben, dass der Kauf von 16 Batteriezügen gefördert werden kann.

Kommentar: Nun muss der Funke ins Elbtal Wer hätte das gedacht. Der Klimaschutz hilft Döbeln beim Bahnverkehr: Der Kohleausstieg im Mitteldeutschen Revier verbessert ab 2025 den Zugverkehr von Döbeln nach Leipzig. Der Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig bekommt, wenn alles gut geht den Kauf von 16 Batteriezügen vom Bund gefördert. Diese Züge dürfen im Gegensatz zu Dieselverbrennern in den Leipziger Citytunnel einfahren. Daran hakte es bisher immer, wenn es darum ging Döbeln ans Mitteldeutsche S-Bahnnetz anzubinden. Man muss den Leipziger Verkehrsplanern schon lassen, dass sie immer weit über den Tellerrand hinausgedacht haben und die Metropole Leipzig auch bis Döbeln, Thüringen oder Sachsen-Anhalt vernetzen wollen. Dieser Funke müsste nun noch ins Elbtal überspringen, wo sich der dortige Verkehrsverbund Oberelbe beim Denken und Planen von Dresden bis Döbeln leider schwerer tut. Der Batteriezug rollt in Döbeln ein E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer