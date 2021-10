Der Befreier der Flüsse in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Den Naturschutzverband Sachsen (Nasa) hat bisher noch niemand ausgezeichnet. Eher das Gegenteil ist der Fall. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bezeichnete dessen Vorsitzenden Tobias Mehnert auf einer Faschingsveranstaltung beispielsweise mal als „Lord Voldemort der Grünen Liga, dessen Namen nicht genannt werden darf“. Grund waren die zahlreichen Verhinderungen durch der beiden Naturschutzverbände, Nasa und Grüne Liga Sachsen, denen Tobias Mehnert vorsteht. Beispiele: Striegistalradweg – seit mehr als zehn Jahren geplant, bisher verhindert. Umgehungsstraße Freiberg – seit mehr als zehn Jahren geplant, bisher verhindert.

Ausgezeichnete Wildnis: Ute Straßburg (6.v.l.) und Tobias Mehnert (7.v.l.) übernehmen die Auszeichnung der Deutschen Umwelthilfe am Ufer eines befreiten Flusses. Vertreter von Zweckverbänden zum Gewässerunterhalt aus Thüringen sahen sich die renaturierten Gewässerabschnitte auch an. Quelle: Dirk Wurzel

Nun verhindert der Nasa aber nicht nur, sondern schafft auch Natur pur. Und das sahen sich neulich Vertreterinnen eines bundesweit agierenden Umweltverbandes an, der in Deutschland ebenfalls keine Beliebtheitswettbewerbe gewinnt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte vor allem mit Klagen auf Diesel-Fahrverbote den Unmut deutscher Autofahrer und Politiker auf sich gezogen. Aber die DUH ist als Organisation des Natur - und Verbraucherschutzes auf wesentlich mehr Gebieten aktiv, als in Gerichtssälen. Zum Beispiel im Naturschutz bei Fließgewässern. „Wir haben diesen Sommer gesehen, dass bei Starkregenereignissen auch die kleinen, unscheinbaren Gewässer zu reißenden Strömen werden können. Bäche und Flüsse wieder naturnah zu entwickeln, ist ein wichtiger Baustein einer naturbasierten Anpassung an den Klimawandel. Doch in der Gewässerunterhaltung dominiert oft noch ein altes Paradigma: Das Wasser schnell aus der Landschaft zu schaffen“, sagt Meike Metz, Projektmanagerin Lebendige Flüsse der DUH.

An der Striegis kann der Biber getrost Bäume fällen. Zumindest, solange er auf dem Land des Naturschutzverbandes Sachsen bleibt. Quelle: Dirk Wurzel

Sie überreichte dem Nasa neulich die Auszeichnung als „Flussbefreier“. Tobias Mehnert bezeichnet das mit einem ironischen Lächeln als „historischen Moment“. Denn bisher habe noch keiner den Nasa ausgezeichnet. Einen Festakt mit viel Tamtam gab es nicht, als die DUH dem Nasa die Auszeichnung überreichte. Dafür eine Exkursion zu den befreiten Flüssen. Der Großen Striegis bei Bräunsdorf beispielsweise, 22 Kilometer von Döbeln entfernt. Das Striegiswasser aus Bräunsdorf kommt auch durch Döbeln, denn der Fluss mündet in Niederstriegis in die Freiberger Mulde.

In der Wildnis dürfen auch Neophyten, wie das drüsige Springkraut wachsen. Mit Verschattung kriegt man es aber weg, weiß Tobias Mehnert. Quelle: Dirk Wurzel

Die Striegis bei Bräunsdorf ist keine befestigte Rinne mehr. Vor mehren Jahrzehnten kaufte der Nasa ein Stück Land entlang des Ufers. Und ließ den Fluss wieder machen. Tobias Mehnert erzählt, wie ihn Reichsarbeitsdienst im Dritten Reich und später die Meliorationsbauer der DDR-Kolchosen in ein enges Korsett gezwängt hatten, wie die Landwirtschaft die Uferwiese zur Futtergewinnung nutzte.

Milane am Himmel

Jetzt ist hier wieder Wildnis. Die Striegis hat teilweise die Steine freigespült, mit der die Arbeitsmänner das Ufer befestigt hatten. „Das sind ganz schöne Klamotten“, sagt Tobias Mehnert. Und sein Blick schweift plötzlich zum Himmel. Zehn Milane kreisen über dem benachbarten Wald. „Da muss ein Schlafplatz sein“, sagt Tobias Mehnert. Milane sind Zugvögel und fliegen in größeren Gruppen vorm Winter in südlichere Gefilde. Und müssen zwischendurch natürlich mal übernachten. Auf dem Weg nach Bräunsdorf grüßen Schilder die Autofahrer. „Hier keine 264 Meter hohen Windkraftanlagen“, steht auf ihnen. Für die Aufsteller der Schilder dürften die Milane nicht der erste Grund für die Ablehnung der Vogelschredder gewesen sein. Aber für Tobias Mehnert schon. Und deshalb freut sich der Naturschützer aus mehreren Gründen über den Anblick der Greifvögel... .

Springkraut springt fröhlich am Ufer

Bei seinem Stück Striegis braucht der Nasa keinen menschlichen Einfluss mehr abwehren. Hier gibt es wieder Otter und Biber und Bachneunaugen im Fließgewässer. Das sind Tierarten, die im Landkreis Mittelsachsen nicht gerade von jeder Ecke grüßen. Auch sogenannte Neophyten wachsen hier, also eingeschleppte, nicht heimische Pflanzen. Das drüsige Springkraut zum Beispiel, dessen Samenkapseln beim Vor-Ort-Termin fröhlich platzen. Tobias Mehnert sagt, dass man diese Neophyten tolerieren muss, denn Herr würde man ihnen sowieso nicht werden. „Es hilft schon, für Schatten zu sorgen, um sie einzudämmen.“ Bäume werfen beispielsweise Schatten.

Glauben an technischen Hochwasserschutz

Dem Naturschutzverband Sachsen gehören viele Flächen im Freistaat Sachsen. So auch in der Bobritzschaue bei Oberbobritzsch. Wo die Landestalsperrenverwaltung ein Hochwasserrückhaltebecken bauen will, von dem viele glauben, dass es Döbeln zusammen mit dem städtischen Flutschutz vor einem 100-jährigen Hochwasser schützt. Der Nasa hatte den ersten Planfeststellungsbeschluss für das Becken erfolgreich beklagt, die Planer haben nachgebessert, nun hat die Landesdirektion erneut Baurecht für das Vorhaben erteilt. „Der Nasa hat auf all seinen Flächen vorbeugenden Hochwasserschutz umgesetzt“, sagt Tobias Mehnert. Drainagen entfernt, Wald angelegt, Flüsse befreit. Auch in der Bobritzschaue. „Es ist aber nicht vorgesehen, unsere renaturierte Fläche für die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens zur Verfügung zu stellen.“

Die DUH sieht dieses Engagement des Nasa als beispielgebend an. „Eine Gewässerentwicklung mit natürlichem Gerinne und intakten Auen verbessert die Schwammfunktion der Landschaft. Die Erfolge des Naturschutzverbandes Sachsen sollten Akteuren an anderen Fließgewässern Mut machen, ähnliche Wege zu beschreiten“, sagt DUH-Projektleiterin Meike Metz.

Von Dirk Wurzel