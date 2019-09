Der Böttcher schafft das im Fernsehen und steht als Tankwart auf der Bühne

Döbeln

Entertainer Thomas Böttcherhat große Pläne, einen Sack voll Termine und er hat Rücken. Trotzdem lässt der 54-Jährige keinen Termin aus. Vormittags probte der Döbelner im Radeberger Biertheater für das neue Stück: „Neumann zweimal Klingeln“. Nachmittags für sein neues Soloprogramm „Blasenfrei zapfen.“ Mittwochabend war für „Neumann zweimal Klingeln“ die Generalprobe. Donnerstagabend ist Premiere. Sein neues Soloprogramm geht am Sonntag in einer Woche, am 29. September um 17 Uhr, im Radeberger Biertheater erstmals an den Start. „Ich bin schon ganz aufgeregt“, sagt der Böttcher.

Zu wenig Bewegung

„Bloß gut, dass wir im Klinikum in Döbeln tolle Ärzte und Schwestern haben“, sagt Böttchers Frau Nancy. Vor fast genau fünf Jahren hatte ihren Mann ein Bandscheibenvorfall niedergestreckt. Jetzt war es wahrscheinlich eine falsche Bewegung, die ihn und seinen Rücken gerade wieder aus dem Tritt gebracht oder eine Blockade verursacht hat. „Zu viel wollen, viel schreiben, wenig Bewegung, einseitige Haltung beim Gitarre üben. Dank moderner Medizin fällt Böttcher jedenfalls nicht aus“, stichelt seine Nancy. Doch sie weiß, es ist gerade eine spannende Zeit. Denn ihr Mann läuft sich frei vom Image der Radio-Ulknudel, die der Böttcher 25 Jahre lang war. Mittlerweile ist der Kultsachse zu einer eigenen Marke geworden.

Neues Soloprogramm

Nach dem ersten Soloprogramm „Lieber radioaktiv als im Radio aktiv“, mit dem er rund 20 Mal Theater, Säle, große und kleine Bühnen füllte, hat er nun sein zweites Soloprogramm fertig, mit dem er seine Fans in die Veranstaltungen locken möchte. Das ist nicht immer ganz einfach. Das weiß er. „Ich bin 25 Jahre als Radiomann an jeder Milchrampe aufgetreten und ansonsten brauchten die Leute nur das Radio anmachen und ich war da. Jetzt müssen sie loslaufen und auch noch Eintritt bezahlen“, erklärt er schmunzelnd den Unterschied.

Aber den Böttcher gibt es jetzt nicht nur zwischen den Liedpausen im Radio. Stattdessen spielt er zwei Stunden allein sein Soloprogramm auf der Bühne, er singt, spielt Gitarre und reißt die Leute mit. „Dieses Eins zu Eins mit dem Publikum ist eine echte Herausforderung. Aber wenn du das Publikum für dich gewinnst, eine tolle Erfahrung“, sagt er. Das Publikum und gute Kritiken für sein erstes Comedyprogramm haben ihn mutig gemacht. Jetzt kommt sein neues Soloprogramm.

Tipps von der Aral-Tanke in Döbeln

Bei „Blasenfrei Zapfen“ geht es nicht um die Person Böttcher, sondern um den Tankwart Klaus. Seine Freie Tanke ist der Hotspot im Ort und von hier gibt es des Tankwarts Blick auf die Gesellschaft – unterhaltsam, witzig und lebensnah. „Um mich da einzufühlen habe ich stundenlang bei einem Bierchen mit Frank an der Aral-Tankstelle in Döbeln-Ost gesessen. Frank hat mir die Augen geöffnet und manche Anekdoten, die er erzählte, habe ich ins Programm aufgenommen“, sagt Thomas Böttcher und lacht: „Als Tankwart muss man ein bisschen schizophren sein: Du bist neben dem Tankwart und Kassierer auch Getränkehändler, Blumenfachverkäufer, Automechaniker, Reinigungskraft, Seelenklempner und noch viel mehr.“ Mit all dem neuen Wissen und vielen Gags hat er sich an den Bernsdorfer See zurück gezogen und an seinem Programm geschrieben. „Jetzt kommt es auf die Bühne und ich bin heiß darauf, dass es endlich losgeht“, sagt er.

Neue Geschichten im MDR-Fernsehen

Wer ihn kennt, der weiß: „ Böttcher schafft das“. Nach zwei erfolgreichen Folgen des 90-minütigen Fernsehformates im MDR-Fernsehen dreht Thomas Böttcher im Oktober die dritte Folge. Wo ist noch ein Geheimnis, das er selbst nicht kennt. Im Kern geht es darum, dass Böttcher es schaffen muss, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie ihre Geschichten erzählen zu lassen. Hinter manchem Lacher steckt da auch ein Tränchen und dann ist nicht nur Böttchers Wortwitz, sondern auch Empathie gefragt. „Es geht wieder um Geschichten, die das Leben schreibt, ganz ohne Drehbuch“, sagt er. Nächstes Jahr soll es weitere vier Sendungen im MDR mit ihm geben.

Freikarten für die Premiere

Infos und Tickets zu Thomas Böttchers neuem Soloprogramm gibt es unter www.der-böttcher.de oder im DAZ-Shop am Obermarkt 8 in Döbeln. Die DAZ verlost zwei mal zwei Tickets für die Premiere am 29. September, um 17 Uhr, im Radeberger Biertheater unter allen Einsendern, die sich bis Donnerstag 19 Uhr per Email unter dem Stichwort „Der Böttcher“ an daz.aktion@lvz.de wenden. Bitte Name, Alter und Wohnort nicht vergessen.

Von Thomas Sparrer