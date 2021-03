Der Corona-Inzidenzwert für Mittelsachsen droht wieder über 100 zu steigen

Mittelsachsen/Region Döbeln

Der Inzidenwert hat in Mittelsachsen fast wieder den Wert von 100 erreicht. Überschreitet er die wichtige Marke und bleibt dann an drei aufeianderfolgenden Tagen über 100, muss der Landkreis zuletzt ausgesprochene Lockerungen wieder zurücknehmen. Der Inzidenzwert ist laut RKI auf 98,0 gestiegen (+15,5). Das Gesundheitsamt meldet am Wochenenende 109 neue Corona-Fälle. Die Gesamtzahl steigt damit auf 16 250. Davon entfallen 3 241 Fälle auf den Altkreis Döbeln (+27), 6 752 auf den Altkreis Freiberg (+44) und 6 257 auf den Altkreis Mittweida (+38). In den Krankenhäusern werden 34 Covid-Patienten behandelt (-1), davon sieben beatmet (-2). Die Zahl der Todesfälle bleibt konstant bei 583.

Von daz/obü