Rosswein

Was waren Westpakete? Woher kamen sie? Was war drin? Wonach rochen sie? Diesen Fragen widmet sich ein Film, der am 3. Oktober anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung im Roßweiner Rathaussaal zu sehen sein wird. „Der Duft des Westpakets“ von Maja Stieghorst und Brit-J. Grundel lief bisher in ausgewählten Lokalitäten wie z.B. dem Rolf Hoppe-Hoftheater, dem Zeitgeschichtlichem Forum Leipzig und dem DDR Museum Berlin. „Düfte rufen in uns blitzschnell bestimmte Erinnerungen und Emotionen wach“, so die Filmemacherinnen. „Bei vielen Ostdeutschen ist es der Duft vom Westpaket.“

„Dass die beiden sich bereit erklärt haben, mit ihrem viel beachteten Film nach Roßwein zu kommen, ist einem glücklichem Umstand zu danken“, freut sich Roßweins Kulturfrau Ines Lammay. Die Veranstaltung wird wieder in Kooperation von Stadtverwaltung, Kirchgemeinde Roßwein und dem Döbelner Treibhaus-Verein stattfinden. Die Filmemacherinnen werden an dem Abend anwesend sein.

Wer sich dafür interessiert, ist herzlich zu dieser zweiten Erinnerungsveranstaltung in diesem Jahr – die erste gab es im Februar mit einem Dia-Vortrag – eingeladen. Los geht es voraussichtlich um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten, und zwar unter Tel. 034322/4660 oder per Mail stadt@rosswein.de.

Von Manuela Engelmann-Bunk