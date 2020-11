Döbeln

Diesen Schwiegersohn wünscht sich kein Vater für seine Tochter. Auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wollte den Döbelner Frauenschläger (46) endlich hinter Gitter sehen. Diese Woche stand der Mann erneut in Döbeln vor Gericht. Wieder soll er seine Lebenspartnerin, mit der er seit 2017 in einer On-Off-Beziehung lebt, geschlagen haben. Das hat er schon mal gemacht. 90 Tagessätze zu je 14 Euro Geldstrafe waren die Quittung dafür. Er hatte die heute 24-Jährige im Sommer 2019 in deren Wohnung und ein anderes Mal im Kaufland in Döbeln geschlagen. Dass er damals glimpflich davon kam, lag daran, dass er sich in dem knappen Jahr bis zur Verhandlung wieder mit der jungen Frau versöhnt und ihr eine Heirat versprochen hatte.

Im April dieses Jahres schlug er sie wieder. Deswegen stand er nun vor Gericht. Erst eine Woche vor der Verhandlung hatte sie ihm endlich den Laufpass gegeben. Hoffentlich endgültig, sollte Richterin Ines Opitz dazu später in ihrer Urteilsbegründung anmerken.

Betrunken am Sonntagvormittag

Das Wochenende im April hatte der Angeklagte in der Wohnung der jungen Frau mit ihr und den drei kleinen Kindern verbracht. Am Sonntagvormittag hatte er die Wohnung verlassen und kam angetrunken wieder. Darüber kam es zum Streit, bei dem der 46-Jährige zuschlug, einen Wäschekorb nach ihr warf und mit einem Kinderstuhl auf die 24-Jährige losging. Die junge Frau rief völlig aufgelöst die Polizei. Fotos einer geschwollenen Lippe, Kratzern am Hals und dem zerschlagenen Wäschekorb in der Akte bestätigen die Schilderungen.

20 Vorstrafen auf dem Kerbholz

Bei der Urteilsfindung sprach nicht viel für den Angeklagten. 20 einschlägige Vorstrafen hat bereits angesammelt. „Sein Vorstrafenregister weist immer dann mal nichts auf, wenn er gerade in Haft saß“, bemerkte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Sechs Monate Haft ohne Bewährung forderte sie und hatte die letzte Strafe vom Juni in die Gesamtstrafe einbezogen. 120 Tagessätze unter Einbeziehung der Geldstrafe vom Juni brummte ihm Richterin Ines Opitz schließlich für die Körperverletzung auf. Sie stellte aber unmissverständlich klar, dass er beim nächsten Mal mit Sicherheit nicht wieder so glimpflich davon kommt.

Von Thomas Sparrer