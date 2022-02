„Der Graf von Monte Christo“ hat in Döbeln Premiere 

Döbeln

Corona ist schuld. Doch nun wird alles besser. Eine einzige Aufführung erlebte bislang „Der Graf von Monte Christo“ als Neuinszenierung des Mittelsächsischen Theaters. Das war bereits im Februar 2020 in Freiberg. Mit der Döbelner Premiere an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr kehrt das Musical von Frank Wildhorn jetzt endlich in den Spielplan des Theaters zurück.

Die Geschichte des Edmond Dantès

Der populäre Abenteuerroman von Alexandre Dumas bot den Stoff dazu: Der junge Seemann Edmond Dantès verliert durch eine Intrige seiner Widersacher nicht nur die Freiheit, sondern auch die große Liebe. 14 Jahre ist er unschuldig eingekerkert, bevor ihm die Flucht gelingt und er dank eines Mitgefangenen unermesslichen Reichtum erlangt. Als einflussreicher Graf von Monte Christo kehrt er in die Welt zurück, um sich zu rächen – oder um die Gerechtigkeit wiederherzustellen? Ein mitreißender Theaterabend um die Frage, ob die Wunden der Zeit eher durch Rache oder durch Vergebung heilen können.

Noch wenige Restkarten

Da die erste Vorstellung vor fast genau zwei Jahren von vielen krankheitsbedingten kurzfristigen Umbesetzungen geprägt war und es seit dem auch Änderungen im Ensemble gegeben hat, kann das Döbelner Publikum nun in vielen Rollen eine alternative Besetzung erleben. Susanne Engelhardt und Alexander Donesch stehen auf jeden Fall an der Spitze des großen Ensembles. Stefan Haufe inszeniert und choreografiert in der Ausstattung von Tilo Staudte, die musikalische Leitung hat José Luis Gutiérrez. Für die Premiere gibt es nur noch wenige Restkarten. Weitere Vorstellungen in Döbeln folgen am 9. und am 11. März jeweils um 19.30 Uhr. In Freiberg ist die vielversprechende Aufführung ab dem 24. Februar wieder zu sehen.

Von daz