Der Leuchtschmuck-Papst von Gallschütz legt wieder los

Gallschütz

Es leuchtet und funkelt im Garten von Dieter Kroschke. Der 65-jährige wohnt gemeinsam mit seiner Frau Jutta in Gallschütz. Seit jeher schmücken die beiden Weihnachtsfans Haus und Garten pünktlich zur Adventszeit. „Die Leute fragen mich schon immer, wann es denn losgeht“, erzählt Dieter Kroschke. Spätestens zum ersten Advent soll alles fertig aufgehangen, gestellt und geschmückt sein. „Diesmal waren wir sogar ein bisschen eher fertig.“

10.500 Lichter

Immer zur selben Zeit, um 16.30 Uhr, wenn es anfängt zu dämmern, schalten sich die vielen kleinen und großen Lichter an. Zwei Wochen benötigte Dieter Kroschke diesmal, um die etwa 10.500 Lichter zu installieren. Einen Starkstromanschluss und vier Verteiler braucht er, um alles leuchten zu lassen.

Jedes Jahr kommen auch neue Dinge dazu. „Die Ideen hole ich mir aus dem Internet, da gibt es immer eine Menge zu sehen“, sagt er. Zwei Zipfelmützenbäume sind dieses Jahr neu auf dem Grundstück der Kroschkes eingezogen. „Ich habe bei einer Vorführung gelernt, wie man Gebinde bindet. Und das habe ich dann gleich beim Zipfelmützenbaum angewandt“, erzählt der 65-Jährige. Dann band er noch eine Lichterkette drumherum – fertig. Zwei Stück davon stehen jeweils links und rechts am Grundstückseingang.

Mannshoher Stern

Ansonsten schaut er, was sich so ergibt. Seinen Vorrat an Lichterketten stockte er auch in diesem Jahr auf. Einen Wunsch aus dem letzten Jahr konnte er sich auch erfüllen: „Ein großer Stern aus vielen Lichtern ist dazugekommen. Der hängt an einer hohen Tanne und symbolisiert den Weihnachtsstern“, sagt er. Fast mannshoch ist das Schmuckstück, das fortan den Garten in Gallschütz erhellt.

Angefangen hatte alles 1995. Damals zog er mit seiner Frau Jutta in das Haus ein. Seit zwei Jahren ist Dieter Kroschke nun im Ruhestand. „Früher war das aufwendiger, weil die Zeit knapper war. Da sind viele Wochenenden draufgegangen.“ Jetzt kann er den Aufbau in einem Rutsch erledigen. Das ist effektiver.

Frau Jutta tobt sich drinnen aus

Seine Frau Jutta unterstützt ihn bei seinem Spleen. Sie selbst trägt ihren Teil dazu bei. Doch bei Kroschkes herrscht Arbeitsteilung: „Den Aufbau draußen an Haus und Garten mache ich allein. Meine Frau kümmert sich stattdessen um alles, was im Haus geschmückt und dekoriert wird.“ Und da finden sich Pyramiden, Schwibbögen und Figuren.

Doch nicht nur für sein eigenes Heim wird Dieter Kroschke kreativ. „Ich mache auch viele Sachen für die Feuerwehr. Diesmal bastelte er zum Beispiel Kerzenständer aus Baumscheiben.“

Was der 65-Jährige macht, wenn er gerade keine kreativen Leuchtideen austüftelt? „Wir haben ein großes Grundstück. Da ist über die Jahre viel liegen geblieben.“

Von Stephanie Helm