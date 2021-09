Der Linkenchef mit dem Blick fürs große Ganze

Mittelsachsen

Stefan Hartmann war 21 Jahre jung, als im Ergebnis der politischen Wende 1989 Ost- und Westdeutschland vereinigt wurden. Es sei eine prägende Zeit gewesen für die Art, wie man Politik mache, sagt der heute 53-Jährige. „Damals war jeder irgendwie politisch, es ist ja ständig etwas passiert“, beschreibt er die in vielerlei Hinsicht aufregenden Jahre vor und nach der Wiedervereinigung. Hartmann, der für Die Linke im Wahlkreis Mittelsachen als Direktkandidat ins Rennen um einen Sitz im Bundestag geht, ist politisch aktiv geblieben. Bis er als Mensch seinen Platz in der neuen Gesellschaft gefunden hatte, habe es lange gedauert. „Alles, was man sich vorgestellt hatte vom Leben, war plötzlich komplett anders.“

Politikpraxis als Stadtrat in Leipzig

Stefan Hartmann stammt aus Erfurt, ist aufgewachsen in einer eher christlich geprägten Familie, in der Politik keine Rolle gespielt hat. „Ich bin getaufter Lutheraner“, sagt er von sich. Aus der Kirche ist er raus. 1989 beginnt er in Leipzig Philosophie zu studieren, wechselt zur Religionswissenschaft als die Lehre vom Marxismus-Leninismus an der Uni abgewickelt wird. Was er mit dem Studium anfangen will? „Darüber hatte ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht.“ Er ist auf der Suche, schlägt sich mit Minijobs durch, arbeitet auch als Nachtwächter und lebt „von der Hand in den Mund“.

Erste parteipolitische Erfahrungen sammelt er seit 1987 als Mitglied der SED. 1989 gründet er die Marxistische Jugendvereinigung Junge Linke mit. Unter dem Eindruck, dass die schnelle Vereinigung nicht der richtige Weg gewesen sei, arbeitet er politisch weiter in der SED-Nachfolgepartei mit. Ende der neunziger Jahre dann arbeitet Hartmann das erste Mal für die Partei, beteiligt sich am Oberbürgermeisterwahlkampf 1997/98 in seiner Wahlheimatstadt. 1999 kandidiert er für den Leipziger Stadtrat. Fünf Jahre Arbeit als Stadtrat, mit Schwerpunkt Beschäftigungspolitik und Bürgerbeteiligung, zeigen ihm, dass Demokratie nicht nur Repräsentanten braucht, sondern dass es sinnvoll ist, wenn sich möglichst viele Menschen daran beteiligen. Genau darin sieht er auch eine Stärke seiner Partei: Darauf zu hören, was Lokalpolitiker sagen, die vor Ort sehen, wo die Probleme der Menschen liegen. Dass die Linke mit der Wende ihre Politik „vom Kopf auf den Fuß gestellt“ hat, habe ihr Überleben gesichert, sagt Hartmann.

Verantwortlich für drei Landtagswahlprogramme

Nach seinem Stadtratsmandat engagiert sich Hartmann relativ schnell für die Grundsatzarbeit im Landesverband der Linken. Dass er vielen Menschen in der Region außerhalb seiner Partei kaum ein Begriff ist, liegt wohl genau daran, nämlich dass er wie er selbst sagt, eher „aus dem Maschinenraum der Partei“ stammt. Bis zu seiner Wahl zum – ehrenamtlichen – Landesvorsitzenden gemeinsam mit Susanne Schaper Ende 2019 war er von 2011 bis 2017 stellvertretender Landesvorsitzender. Seit 2012 arbeitet er im sächsischen Parteivorstand mit, sieht sich eher weniger als den „guten Organisator“. Wohl aber als jemanden, der die „Gesamterzählung“ im Blick hat. Als solcher trägt Hartmann unter anderem 2004, 2009 und 2014 die kollektive Verantwortung für die Landtagswahlprogramme seiner Partei.

Seinen Lebensunterhalt verdient Stefan Hartmann mittlerweile auch in der Politik, seit 2016 als Berater und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Dietmar Bartsch, dem Co-Vorsitzenden der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Zuvor war er Mitarbeiter des damaligen Linken-Landtagsabgeordneten Rico Gebhardt. Politik ist für den 53-jährigen Familienvater eine Berufung. „Es ist, als wenn ich meine Eisenbahnplatte zu meinem Beruf gemacht hätte“, sagt er und schmunzelt. Er ist froh darum, das „womit ich mich sowieso auseinandersetzen würde, auch beruflich machen zu können.“

Politik am Familientisch

Auch zu Hause dreht sich wenn auch nicht alles, so doch viel um Politik. Das liegt aber nicht nur an Hartmanns eigener Parteiarbeit, sondern auch daran, dass er seit neun Jahren mit Susanna Karawanskij, Staatssekretärin im Infrastrukturministerium Thüringens, verheiratet, seit 17 Jahren schon mit ihr liiert ist. Gemeinsam mit Karawanskij hat Stefan Hartmann, der bereits eine 27-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung hat, noch eine sechsjährige Tochter. „Die hole ich dann gleich ab“, sagt er und schenkt sich nochmal Kaffee ein – eines seiner Laster, wie er lächelnd zugibt. Dass er im Alltag den größeren Teil der Kinderbetreuung übernimmt, ist selbstverständlich für den 53-jährigen Landespolitiker. Sein Studium übrigens habe ihm doch etwas gebracht, auch wenn er nie ernsthaft einen Berufswunsch damit verbunden habe: Einen umfassenden Blick auf die Gesellschaft.

Von Manuela Engelmann-Bunk