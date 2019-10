80. Geburtstag - Der Pechvogel mit Glück im Leben und dem Händchen für Lehrlinge Reiner Weißflog sitzt noch immer auf dem Radlader und nimmt Gesellen und Meistern die Prüfung ab. Am Dienstag wird er 80.

So kennt man Rainer Weißflog.Seit seinem 14. Lebensjahr arbeitet er am Bau und sitzt bis heute gern und oft auf seinem Radlader. Am Dienstag wird er 80. Quelle: privat