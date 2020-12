Der Stern von Döbeln

Döbeln

Jetzt strahlt er wieder über Döbeln. 75 Meter hoch unter der Spitze des Kirchturms der altehrwürdigen St. Nicolaikirche leuchtet in der Weihnachtszeit wieder ein riesiger Herrnhuter Stern. Hoch oben im Kirchturm erzählt er in der Weihnachtszeit von der Geburt Jesus. So wie vor 2020 Jahren weist der Stern den Weg. In diesem Fall den nach Döbeln.

Abenteuerliche Aktion zweimal im Jahr

Seit 30 Jahren hängt der Stern mit einem Maß von 1,80 Meter von Spitze zu Spitze immer von Ende November bis Anfang Februar ganz oben im Kirchturm. Das Aufhängen und Abhängen ist dabei jedes Mal eine recht abenteuerliche Aktion. Diesmal stieg DAZ-Redakteur und Kirchgemeindeglied Thomas Sparrer mit hinauf in den Turm.

Es sind zwei gute Freunde und Arbeitskollegen, die sich als aktive Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Döbeln jedes Jahr um den Stern kümmern.

Zwei gute Freunde

Erik Brendler, Jahrgang 1963, stieg vor genau 30 Jahren das erste Mal mit den Einzelteilen des größten Sterns, den die Herrnhuter Brüdergemeinde anbietet, hinauf in den Turm. Durch die neue Arbeit im Rathaus hatte er sich in der Zeit mit seinem Kollegen Thomas Hanns, Jahrgang 1961, angefreundet. Seit 29 Jahren steigen beide Männer gemeinsam die 207 Stufen hinauf in die oberste Plattform des Turmes. Dann geht es über eine steile Leiter und eine kleine Stiege noch mal 30 Sprossen hinauf bis in die sogenannte Laterne des Turmes. Eine kleine Klappe führt hinauf auf das Kupferdach unter der Turmspitze. Zunächst kehren beide erst mal den Taubendreck das Jahres herunter. Durch die kleine Öffnung kriechen sie hinauf und fädeln, diesmal unterstützt von DAZ-Redakteur Thomas Sparrer, die einzelnen Zacken des Sterns.

Es ist zugig da oben. Die Hände werden klamm, während die Sternenzacken mit eisigen Fingern und kleinen Schräubchen zusammengefügt werden. Die Energiesparlampe wird eingefädelt. Der riesige Stern hängt.

Spinnennetz aus Angelsehne

Doch jetzt kommt die eigentlich spannende Arbeit: Hier oben bietet der Stern eine gewaltige Angriffsfläche für Wind und Sturm. Das würde er ungesichert nicht lange überstehen. Mit zwei Rollen dicker Angelschnur wird er nun von oben nach unten und unten nach oben zwischen den kleinen Geländersprossen in der Turmhaube fest eingewebt. Wie ein Spinnennetz glänzt die Angelsehne in der Abendsonne. So hängt der Stern schließlich sturmsicher im Turm und leuchtet nun bis zum Ende der Weihnachtszeit in die weite Welt. Die endet übrigens an Maria Lichtmess am 2. Februar. Dann steigen die beiden Männer und vielleicht auch der dritte im Bunde wieder die 237 Stufen hinauf, um den Stern abzubauen. Inzwischen ist es übrigens der dritte Stern dieser Art und beide Männer haben reichlich Ersatzteile angesammelt, um ihn jedes Jahr wieder flott zu machen.

Weihnachten ohne diesen Stern über der Stadt ist mittlerweile irgendwie undenkbar.

