Der Teamplayer mit dem Plan für Döbeln

Döbeln

Keine Frage, Thomas Hanns kennt Döbeln wie seine Westentasche. Das liegt weniger daran, dass er in der kleinen Stadt an der Mulde groß geworden ist. Ist er nämlich nicht. Zumindest nicht als Kind. Doch Thomas Hanns ist Döbelns „Herr der Pläne“. Seit 1990 bestimmt er die Entwicklung der Stadt maßgeblich mit. Der Mann, der am Wahlsonntag seinen 60. Geburtstag feiert, ist nach der politischen Wende nicht nur der erste Angestellte im damals neuen Stadtplanungsamt der Stadtverwaltung gewesen. Er hat es mit aufgebaut. Heute ist Thomas Hanns als Baudezernent Chef eines großen Teams. In Döbeln hat er in mittlerweile 31 Jahren Arbeit jede Menge Spuren hinterlassen.

Thomas Hanns hört es nicht gern, wenn man seine Person in den Mittelpunkt stellt. Er ist ein Teamplayer. „Als Einzelner ist man nichts“, sagt der im christlich-humanistischen Glauben erzogene Familienmensch, der auch seine Kollegen im Rathaus schätzt. Sein Handeln und Tun sind von Demut und Dankbarkeit geprägt. „Ich bin froh in einer Zeit zu leben, in der man so viel bewirken und verändern kann.“ Privat ist er gesellig. Auch fachlich begrüßt er den Austausch mit anderen Menschen, mag es einfach zu kommunizieren. Und er freut sich, wenn gute Kontakte bestehen bleiben, auf die man zurückgreifen kann und die die Arbeit auch erleichtern.

Mit seiner fünf Jahre älteren Schwester wächst Thomas Hanns in Redemitz auf einem Bauernhof auf. Die Eltern sind Postangestellte und bewirtschaften rund 5000 Quadratmeter individuell. Rüben verziehen, Traktor fahren – der Sohn wird früh zur Mitarbeit herangezogen. Etwas zu Bauen, das interessiert ihn schon immer. Nach dem Abitur in Döbeln nutzt er die Zeit bis zum Grundwehrdienst, um ganz praktische Erfahrungen zu sammeln. Als Bauhilfsarbeiter bei der Zentralen Bauorganisation Großweitzschen baut er die Schule in Schrebitz mit auf. Die Eignungsprüfung für das Architekturstudium probiert er dann einfach. Und er wird angenommen, studiert an der TU Dresden Architektur und Städtebau.

Familie ist sein Anker

Danach wird Thomas Hanns ans Baukombinat Leipzig vermittelt und arbeitet als Projektingenieur für einen Harthaer Baubetrieb mit Projektierungsabteilung in Döbeln. Das war 1987. Plattenbauten zu planen, ist nicht sein Ding. Spielraum für individuelle Bauten gibt es allerdings kaum. Die Frage, ob es sich lohnt zu bleiben, stellt er sich wohl. Mit seiner Frau Ute und den Kindern lebt er damals schon in Döbeln. 40 Jahre ist er inzwischen mit ihr zusammen, 35 davon verheiratet. Die drei Kinder sind längst erwachsen, jetzt kümmert er sich liebend gern um seine beiden Enkeltöchter. Familie ist sein Anker, auch in stürmischen Zeiten. Wenn einer in der Familie Hilfe braucht, sind die anderen da.

In Döbeln geht die Familie Ende der 90er Jahre auch zu den Fürbittgottesdiensten, hier ist die Heimat, für die sich Thomas Hanns engagieren will. Für die erste freie Wahl im Frühjahr 1990 meldet er sich als Helfer, ist seit dem bei jeder Wahl dabei. Nur jetzt am Sonntag nicht. „Mein Termin stand eher fest“, sagt er und schmunzelt. Thomas Hanns beginnt den Tag gern mit einem Lächeln. Und mit einem flotten Spruch, Kaffee und Tee.

Am 23. Juli 1990 beginnt er bei der Stadtverwaltung, die mit der kommunalen Selbstverwaltung eine neue Verantwortung übertragen bekommen hatte. Die Stadt, für die er nun als Planer verantwortlich ist, ist nicht schön. Wo anfangen, wenn so viel zu tun ist? Verkehrsplanung, Ansiedelung von Betrieben, eine Innenstadt, die zum Herzstück der Stadt werden soll.

Drei Jahrzehnte voller Herausforderung

Die alte Continental-Schreibmaschine, auf der Thomas Hanns seine ersten Bescheide getippt hat, steht noch heute in seinem Amtszimmer. Sechs Umzüge quer durchs Rathaus hat sie bereits mitgemacht. Es war eine wilde Zeit damals, erinnert er sich: An Workshops mit Fachleuten aus den Partnerstädten Unna und Heidenheim, den ersten Flächennutzungsplan, eine Skizze davon wie das Gewerbegebiet Döbeln-Ost aussehen soll, um sie mit einem Förderantrag einzureichen.

Auf der alten Continental-Schreibmaschine hat Döbelns Baudezernent Thomas Hanns vor 31 Jahren seine ersten Bescheide getippt. Die Hälfte seines Lebens bestimmt er inzwischen als Planer die Entwicklung der Stadt mit. Quelle: Sven Bartsch

„Heute undenkbar!“ Gemeinsam schlägt man Richtungen ein, entwickelt einen Rahmenplan für die Stadt. Manche Ideen, die damals schon entwickelt wurden, brauchen Jahrzehnte bis sie endlich verwirklicht werden können. Die Verbindung der Muldeinsel zum Kaufland-Gelände etwa. Oder die Wegführung vom Staupitzsteg bis zur Oberbrücke. „Das war die letzte Maßnahme im Rahmen des Stadtsanierung-Projektes.“ Doch langfristige Planungen sind wichtig. Nach 26 Jahren ist das Projekt 2018 abgeschlossen worden. Fertig sei man deshalb aber nicht. Das große Thema der Innenstadtbelebung beschäftigt viele Innenstadtakteure und damit auch Thomas Hanns weiter. Für das nächste Förderprojekt „Lebendige Zentren“ läuft bereits der Antrag.

Thomas Hanns liebt seine Stadt. Die Stadt, in der er lebt und arbeitet. In der er mit seiner Frau gern einkaufen geht, Kultur und Theater genießt, die Kirche besucht. Er fühlt sich verbunden mit dem Ort, von dem er Geschichten erzählen kann von nahezu jedem Straßenzug, jeder Ecke. Die zurückliegenden drei Jahrzehnte waren für ihn eine Zeit steter Herausforderung und voller Lernprozesse. „Als Ingenieur muss man Probleme lösen“, sagt er, der Techniker ist und kein Verwaltungsmensch und sich deshalb auch im Spannungsfeld zwischen Gesetzen, Projektumsetzung und Finanzierung zurechtfinden muss.

Das erste Hochwasser 2002 trifft ihn mental besonders schwer. „Wir müssen erstmal aufräumen“, ist das erste, was er damals sagen kann, als ihn auf den zerstörten Straßen jemand fragt, was man denn jetzt machen solle. „Wir hatten keine Zeit nachzudenken, wir haben funktioniert“, erinnert er sich. Das Ereignis, das die Stadt und ihre Menschen traumatisiert hat, berührt ihn emotional heute noch stark. Nach der Flut 2013 arbeitet er im Katastrophenstab mit, fährt jeden Abend durch die Innenstadt, spricht mit den Menschen. Und er weiß spätestens nach diesem zweiten Hochwasser: nach jeder Katastrophe gibt es auch Lichtblicke, neue Chancen, die es zu nutzen gilt.

Wenn er Menschen aber sagen hört, Döbeln sei nur so schön, weil es Hochwassergeld gegeben hat, ärgert das Thomas Hanns. Denn auch bis 2002 hatte man schon viel erreicht. Die barrierefreie Umgestaltung von Ober- und Niedermarkt allerdings ist tatsächlich mit Efre-Mitteln nach der Flut realisiert worden.

Immer im Dienst für seine Stadt

Auch wenn Thomas Hanns jetzt seinen 60. Geburtstag feiert, an seinen Ruhestand in einer doch absehbaren Zeit denkt er überhaupt nicht. Zu viel Spannendes wartet noch in seiner Amtszeit, zu viele Projekte will er gern noch abgeschlossen sehen. Nach dem letzten herausragenden Projekt für die Stadt, der Bau der Brücke Schillerstraße, laufen aktuell die Vorbereitungen für die Ansiedelung von Karls Erlebnisdorf in Döbeln auf Hochtouren. Thomas Hanns findet das Konzept toll und freut sich für die Stadt: „Das muss ein touristischer Multiplikator für Döbeln werden.“

Als Planer für Döbeln, der in Döbeln lebt, ist Thomas Hanns immer im Dienst. Aus dem Urlaub bringt der begeisterte Hobbyfotograf Anregungen mit, sieht vieles durch die Brille des Stadtentwicklers. Den Skiurlaub mit der Familie genießt er ganz besonders, er liebt es, draußen aktiv zu sein. Anfang des Jahres hat es ihn gesundheitlich aus dem Rennen genommen. Das erste Mal so richtig. Das hat ihn demütig gemacht und einsichtig, vielleicht doch mal einen Gang zurückzuschalten und ein bisschen mehr auch auf sich selbst Acht zu geben.

Auf seine Stadt ist Thomas Hanns stolz. „Döbeln war nie schöner als jetzt“ stellt er fest. Dies als seinen Verdienst zu betrachten, liegt dem Baudezernenten fern. „Das haben viele Menschen gemeinsam mit Stadtrat und Einwohnern geschafft, die als Hauseigentümer auch Geld in die Hand genommen haben.“ Thomas Hanns ist dankbar, dass er einen kleinen Teil dazu beitragen konnte.

Von Manuela Engelmann-Bunk