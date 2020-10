Der Westewitzer Gockel macht das Rennen

Westewitz

16 Strohpuppen schmückten Westewitz in den vergangenen Wochen. Anders als in den Jahren zuvor stand der Wettbewerb um die schönste Strohpuppe dieses Mal ganz für sich allein. Denn aufgrund der Corona-Pandemie musste das Strohpuppenfest abgesagt werden. Auf den Wettbewerb wollten die drei organisierenden Vereine – Carnevalsclub der Muldenschiffer zu Westewitz, SV Medizin Hochweitzschen und Feuerwehrverein Großweitzschen/ Westewitz – aber nicht.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Kurzerhand riefen sie die Westewitzer dazu auf, kreativ zu werden. Aus den 16 Strohfiguren sollten die Bürger schließlich ihren Favoriten wählen. Nun steht er fest: Der Hahn konnte sich gegen die anderen Strohpuppen durchsetzen. Dicht gefolgt von der Hexe Kunigunde, die auf dem Gelände der Fachklinik Bethanien in Hochweitzschen die Stellung hielt, und der Milka-Kuh. „Am Anfang bekam der Hahn nur spärlich ein paar Stimmen, aber dann holte er plötzlich auf“, verrät Marc Bohnstedt vom Feuerwehrverein. Die Hexe Kunigunde hingegen legte gleich von Anfang an ein straffes Tempo vor. „Da hat die Klinik wohl ordentlich die Werbetrommel gerührt“, mutmaßt Bohnstedt. Lange sah es so aus, als ob sie das Rennen machen würde. Doch der Gockel holte schließlich auf.

Anzeige

Bei Preisen umdisponieren

Die drei Erstplatzierten durften sich auch schon über einen Preis freuen. Eigentlich bekommen die Sieger traditionell Eintrittskarten für die Faschingsveranstaltungen des CCM geschenkt. „Das kam in diesem Jahr natürlich nicht in Frage“, erklärt Marc Bohnstedt. Stattdessen gab es für den ersten Platz eine Kiste Bier, eine Flasche Wein und natürlich einen Pokal. Die Zweitplatzierten durften sich über einen Präsentkorb mit Naschereien freuen. Der dritte Platz bekam einen Essens-Gutschein überreicht. Die meisten Strohpuppen sind inzwischen wieder abgebaut und Westewitz hat wieder 16 Attraktionen weniger.

Von Stephanie Helm