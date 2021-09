Der junge Liberale mit dem Herz für den Sport

Region Döbeln

Der nächste Schachzug soll ihn in den Bundestag bringen. Philipp Hartewig tritt als Direktkandidat der FDP im Wahlkreis Mittelsachsen an. Und er steht auf einem auf einem guten Listenplatz der Landesliste gleich hinter den sächsischen Parteigrößen Torsten Herbst und dem sächsischen FDP-Vorsitzenden Frank Müller-Rosentritt. Damit hat der 26-Jährige gute Chancen, auch über die Landesliste ins Parlament zu gelangen.

„Schach“ ist auch die Antwort auf die Frage, welchen Sport Philipp Hartewig betreibt, der sich nicht nur im Landkreis viel um den Sport kümmert. Als Vizepräsident des Kreissportbundes Mittelsachsen und Vorsitzender der Kreissportjugend aber auch als angehender Jurist hat er sich schon für sportliche Belange eingesetzt.

„Wir haben beim sächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) einen Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt, die Corona-Beschränkungen in Fitnessstudios und im Breitensport aufzuheben“, sagt Philipp Hartewig. Geholfen habe ihm dabei Rechtsanwalt Glienicke von der Kanzlei Biedenkopf in Dresden, wo er gerade die Anwaltsstation des Referendariats absolviert. Im November soll seine juristische Ausbildung mit dem 2. Staatsexamen enden.

Fürs Studium nach Prag

Mit dem Antrag vorm OVG hatte Philipp Hartewig keinen Erfolg. Aber umso mehr freute es ihn, dass er diesen in einer späteren Corona-Schutzverordnung inhaltlich teilweise umgesetzt sah. „Sachsen hat das Gesetz angepasst“, sagt er.

„Jura ist ein schönes Studium. Mit einem Abschluss in Jura kann man in jede Branche gehen“, sagt Philipp Hartewig über seine Entscheidung, Rechtswissenschaften zu studieren. Das 1. Staatsexamen hat er bereits. Studiert hat Philipp Hartewig in Leipzig und zwei Semester lang als Erasmus-Student in Prag. Im Referendariat absolvieren die angehenden Volljuristen unterschiedliche Praxisstationen – ähnlich wie das auch angehende Lehrer und Mediziner (Arzt im Praktikum) tun.

Der junge Liberale hat als Referendar unter anderem schon für die Polizeidirektion Dresden, das Landgericht Dresden und die Staatsanwaltschaft Dresden gearbeitet. Bei letzterer Station war er auch im Sitzungsdienst eingeteilt und hat die Staatsanwaltschaft in mehreren Strafprozessen vertreten. Hat die Anklagesätze verlesen, Zeugen und Angeklagten Fragen gestellt, Schlussvorträge gehalten. Es ging um Drogendelikte, Körperverletzung und Leistungserschleichung, wie das Schwarzfahren mit Bus und Bahn juristisch heißt.

2017 ersten Versuch unternommen

Aber auch bei Ermittlungshandlungen war Philipp Hartewig dabei. „Bei einer Hausdurchsuchung ist mir klar geworden, was für ein großer Eingriff das in das Leben der betreffenden Person ist“, sagt er. Grund- und Bürgerrechte sind klassische liberale Themen. Über die Änderungen, welche die Große Koalition nicht nur im Strafrecht vorgenommen hat, kann Philipp Hartewig nur den Kopf schütteln, über die Tendenz, Sachverhalte so detailliert normieren zu wollen, das dadurch Monsterparagraphen entstehen.

Philipp Hartewig ist seit seiner Jugend politisch aktiv, war im Landesschülerrat, arbeitete für die deutsche Kinder-und Jugendstiftung und ist mit 15 Jahren der Jungliberalen Aktion beigetreten, der Jugendorganisation der FDP. Deren sächsischer Landesverband unterstützt die Kandidatur des 26-Jährigen. Er wollte bereits 2017 als Direktkandidat in den Bundestag einziehen – traf sich sogar zum verbalen Boxduell mit Mitherausforderin Dr. Simone Raatz (SPD) in der Boxhalle in Döbeln-Ost. Damals schafften weder der Liberale noch die Sozialdemokratin den Einzug ins Parlament, was auch an deren Platzierung auf den eher hinteren Rängen der jeweiligen Landesliste lag.

„Wir brauchen ein flexibles Rentenalter“

Nun sind zumindest die Chancen für den Liberalen besser. Der Sport ist auch ein Thema, um das sich Philipp Hartewig politisch als Bundestagsabgeordneter kümmern will. Sport ist ein weites Feld – geht es etwas konkreter? „Na die Spitzensportreform wird bald ein Thema. Da geht es unter anderem um die Landesstützpunkte“, sagt der Kandidat. „Die Defizite im Schwimmen sind nach anderthalb Jahren Pandemie auch ein Thema.“ Philipp Hartewig hat bereits Kontakt zu Britta Dassler aufgenommen. Sie ist die sportpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag und Mitglied in dessen Sportausschuss.

Als junger Mensch macht sich Philipp Hartewig Gedanken über die Altersvorsorge, auch politisch. „Wir brauchen ein flexibles Rentenalter“, sagt er. Man kann es durchaus als liberal bezeichnen, die Leute solange arbeiten zu lassen, wie sie es selbst wollen. Nicht bis zum sprichwörtlichen Umfallen. „Aber es sollte ein Zeitfenster statt eines starren Renteneintrittsalters geben. Mit einer App sollten sich die Leute ansehen können, wieviel Rente sich nach soundsovielen Arbeitsjahren bekommen“, sagt Philipp Hartewig.

Von Dirk Wurzel