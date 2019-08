Oschatz

Es ist laut, Dreck wirbelt auf und überall stehen Baumaterialien herum. Ja, so ist das nun einmal auf einer so großen Baustelle, wie sie gerade im Platsch-Freizeitbad existiert. Gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern der Oschatzer Freizeitstätten Uta Moritz und Jörg Bringewald geht es auf das momentan wenig einladend wirkende Gelände. Festes Schuhwerk und ein Schutzhelm sind Voraussetzung, um die Großbaustelle betreten zu können. Die OAZ schaute sich um.

„Wir stecken mitten im Bau. Uns ist es wichtig, dass das gesellschaftliche Leben auch etwas über die Fortschritte erfährt“, so der Geschäftsführer. Wir stehen im Eingang. Der Anblick ist erschreckend und hat keine Ähnlichkeiten mehr mit dem, wie vor einigen Monaten noch Badegäste hier willkommen geheißen wurden. Die noch an der Wand zurückgebliebene Uhr hat die Zeit fünf vor halb 10. Die Zeiger stehen still. Eine neue Wand wurde hoch gezogen, neue Zugänge geschaffen, Kabel kommen aus dem Boden hervor. Doch bereits jetzt lässt sich erahnen, dass unter dem Bauschmutz und den kahlen Wänden bald ein brandneuer Eingangsbereich entsteht, der die Besucher zum Eintritt verleiten wird. Es geht weiter nach oben mit Blick in die Richtung, wo damals die alten Rutschentürme standen.

Die Uhr im Eingangsbereich steht auf fünf vor halb 10. Quelle: Kristin Engel

Hier entsteht das Gebäude für die neue Kegelbahn. Die Grundmauern stehen. Die Arbeiter sind aktuell mit dem Dach beschäftigt. Im Inneren ist alles dunkel. Kein Fenster wurde eingebaut. Dies sei für den Wettbewerb und die geeigneten Sichtverhältnisse mit entsprechendem Licht erforderlich. Die ehemaligen Umkleideräume sind bereits mit neuen Wänden abgetrennt und sollen später als Ankleideräume für die Kegler sowie als Abstellmöglichkeit genutzt werden.

Kegelbahn und Hostelbereich

Im Innenkreis des Bades wird eine Galerie aufgebaut. Diese führt vom Panoramarestaurant bis zur Sauna.

Direkt neben dem Bau für die Kegelbahn blickt man auf den zukünftigen Hostelbereich. An dieser Stelle befand sich einst das ehemalige Nichtschwimmerbecken. Hier soll nun der zweigeschossige Hostelbereich in das Gebäude hinein gebaut werden. Dieser bleibt zunächst im Rohbau für eine zukünftige Nutzung. Die Hostelplanung ist erst der nachfolgende Finanzierungspunkt.

Hier entsteht der Hostelbereich. Quelle: Kristin Engel

Zuerst wird sich auf alles andere konzentriert. „Aufgrund der galoppierenden Baupreisentwicklung stiegen die Kosten auf sieben Millionen Euro. Somit belaufen sich die aktuellen Mehrkosten, primär bedingt durch die aktuelle Marktlage am Bau, aber auch durch die nicht absehbaren Befunde auf dem Gelände auf circa 1,4 Millionen Euro. Nun geht es darum, diese nachgefördert zu bekommen. Die Bewilligungsbehörde begleitet den Bau kritisch und konstruktiv. Wir müssen weiter bauen und die Aufträge weiter vergeben, damit das Platsch Anfang 2020 wieder in Betrieb genommen werden kann. Es bleibe jedoch bis zur Zielgeraden sportlich. Die Bewilligungsbehörde unterstützt uns, damit wir die Finanzierung zeitnah bekommen. Es wird alles getan, um all das möglich zu machen“, betont Jörg Bringewald und ergänzt, dass die Maßnahme mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes mitfinanziert wird. Die Mitfinanzierung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erfolgt auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Deutschen Bundestags beschlossenen Haushaltes.

Keine Strömung mehr im großen Becken

Um die 55 Prozent der Vergaben sind bereits erfolgt. Somit sind die wichtigsten Gewerke, darunter auch Rohbau, Dacharbeiten, Lüftung, Sanitär und Heizung, Badewassertechnik und MSR vergeben. Bisher gestalteten sich die öffentlichen Ausschreibungen relativ einfach, doch es musste auch bereits eine Ausschreibung zwei Mal erfolgen.

Weiter geht es entlang des Schwimmbeckens. Dieses soll bleiben wie es ist. „Das Becken ist vom alten Nichtschwimmerbereich abgetrennt. Die Insel bleibt drin, nur die Strömung wird nicht mehr stattfinden“, erklärt die Geschäftsführerin. Dies sei jedoch schon vorher der Fall gewesen. Gründe dafür gibt es einige. Ein wichtiger ist, dass die Strömung das gesamte Becken in Bewegung gesetzt habe. Dieses wurde von Schwimmern, Freizeitbadern und Kursteilnehmern genutzt. Die Strömung behindere somit die Aktivitäten im Becken. Zudem seien die Filter dem ganzen nicht mehr gewachsen. „Wir haben das ganze durchrechnen lassen. Danach war die Entscheidung klar, dass wir die Anlage nicht erneuern“, so Jörg Bringewald.

75 000 Besucher werden anvisiert

Mit dem Thema der Kosten stieß der Geschäftsführer weitere Fragen an. Mit den Umbaumaßnahmen erfolgen Sparmaßnahmen. Was würde eingespart werden? „Das Bad hat bis 2015/2016 im Jahr 850 000 Euro Zuschuss erfordert. 500 000 Euro werden es nach dem Umbau sein. Ein Jahr der Einsparungen habe bereits deutliche Effekte gezeigt – damals haben wir das Rutscheneldorado abgeschaltet und das Sole-Außenbecken vom Netz genommen. Natürlich traf auch das ein, was viele prophezeit hatten. Denn es kamen damit weniger Besucher. Wir müssen jedoch die Kosten berücksichtigen. Denn es kam zudem zu einer Betriebsergebnisverbesserung. Wir haben einen Businessplan für die nächsten Jahre und die Kostensteigerungen einkalkuliert. Ob das alles so eintreten wird, wird sich zeigen. Die Durchschnittsannahme beträgt besagte 500 000 Euro.“ Was gleich zu den nächsten Zahlen führt. Denn hier werden jährlich 75 000 Besucher anvisiert. Als in den 90er-Jahren das Bad geplant wurde, rechnete man mit 300 000 Besucher im Jahr. Diese Zahl wurde nie erreicht. Ein einziges Mal schaffte man 200 000 Besucher im Jahr. Damals ging der Rutschenturm in Betrieb. „Der damals angepeilte Besucheransturm hätte bedeutet, dass täglich 20 Reisebusse am Platsch eintreffen. Damit stellt sich auch die Frage, wie wohl man sich neben so vielen Menschen fühlt. Im Durchschnitt kamen jedes Jahr um die 130 000 Besuchern ins Bad.“ Bei den anvisierten 75 000 Besuchern sind die Kegler und Hostelbesucher ausgenommen. Für neue Bereiche wird auch neues Personal benötigt. So existiert bei YouTube ein aktuelles Werbevideo. Die Stellenanzeigen kann man auf „ Oschatz erleben“ einsehen. „Wir haben für die Bauphase niemanden entlassen. Auf Mitarbeiterseite gab es einige Austritte, weil die Bauphase ja nun doch relativ lange geht. Nun reicht unser aktueller Mitarbeiterbestand nicht mehr aus. Wir suchen ab sofort neue Mitarbeiter, weil eine solche Entscheidung von künftigen Angestellten auch nicht überstürzt getroffen werden soll“, erklärt Uta Moritz. Um die 30 Mitarbeiter werden bei den Oschatzer Freizeitstätten künftig beschäftigt sein.

Es gibt Maßnahmen im Platsch, die außerhalb der Fördermittel laufen. So stehen im Saunabereich die Revisionsarbeiten an. Die Außensaunen wurden bereits aufgearbeitet und die Dampfsauna wird aktuell umfangreich überarbeitet.

Am großen Becken über der ehemaligen Whirlgrotte wird aktuell ein neuer Schwimmmeisterraum errichtet.

Hier, über der ehemaligen Whirlgrotte, entsteht der neue Schwimmmeisterraum. Quelle: Kristin Engel

Der Rundgang führt weiter in den Technikkeller. Dieser sei notwendig, um so ein Bad überhaupt zu betreiben. „Ein Bad braucht viel warmes Wasser, sowie warme und feuchte Luft. Die Steuerungstechnik wurde reduziert, so wie auch die Wasserfläche halbiert wurde. Auch die technische Entwicklung in den letzten Jahren macht es möglich, kleinere Geräte nutzen zu können“, erklärt der Geschäftsführer. Der Raum sei früher komplett vollgestellt gewesen. Jetzt hat man hier etwas mehr Freiraum. Am Donnerstag seien die neuen Lüftungsanlagen eingetroffen. Auch die Unterkonstruktion wurde bereits eingebaut, um die Last des Hostels zu tragen. Wassertechnik und Elektrik werden nun gebaut. Alles ginge Schlag auf Schlag.

Die Montage der Stahlstützen im Technikkeller. Quelle: Oschatzer Freizeitstätten

Noch im August soll mit den Arbeiten im Bereich der Außenanlage begonnen werden. Auch im Freibad wird gebaut. „Wir wurden oft gefragt, warum wir gerade im Sommer die Freibadmöglichkeiten nicht geben konnten. Wenn man sich hier einmal umsieht, liegt die Antwort auf der Hand. Ständige Bauarbeiten und damit verbundener Lärm und Verschmutzung schließen dies aus“, sagt Uta Moritz und zeigt auf das verlassene Freibadgelände. Künftig soll hier auch ein Wasserspielplatz mit ausreichend Sonnenschutz angelegt werden. Dieser hat den Vorteil, dass die Entfernung zwischen Freibad und dem Wasserspielplatz nicht mehr so weit groß ist. Aufgrund der zentralen Lage erleichtert dies auch die Aufsicht.

Nun beginnen auch die Arbeiten an der Außenanlage des Platsch-Bades. Quelle: Kristin Engel

Im Außenbereich endet die Führung über die Baustelle. Vieles steht noch bevor, damit die Arbeiten, die im November vergangenen Jahres begonnen haben und Anfang 2020 abgeschlossen sein sollen, pünktlich beendet werden können. Die beiden Geschäftsführer sehen dem Vorhaben optimistisch entgegen. Alles laufe soweit planmäßig vonstatten und auch in den regelmäßigen Besprechungen gibt es nichts zu beanstanden.

Von Kristin Engel